El monasterio de Cornellana avanza hacia la tercera fase de su rehabilitación: el Principado contrata un estudio de impacto patrimonial
"Estamos dando pasos importantes", declara el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, que espera iniciar la búsqueda de financiación este mismo 2026: "El monasterio debe ser un referente no sólo de la comarca sino de Asturias"
Salas sigue dando pasos hacia adelante respecto al monasterio de San Salvador de Cornellana. La infraestructura milenaria, declarada como Patrimonio Mundial de la Humanidad en 2015, finalizó el pasado año la segunda fase del proyecto de rehabilitación y por delante aún queda trabajo que hacer. Es por ello que el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, se reunió este martes con el director general de Cultura y Patrimonio del Principado, Pablo León. El objetivo, repasar el Plan de Usos del inmueble antes de que este sea trasladado al Ayuntamiento y al Arzobispado "para analizarlo, estudiarlo y aprobarlo". Entre las propuestas, se encuentra desde hace tiempo la reconversión del monasterio en un parador.
"Nos vamos a dar un plazo de mes y medio para analizarlo a fondo y, a partir de ahí, volver a reunirnos con el Principado y el Arzobispado para sellarlo y cerrarlo", declaró Hidalgo, que detalló que desde el gobierno regional ya se ha contratado un estudio de impacto patrimonial que se llevará a cabo durante los próximos dos meses".
Posteriormente, el Alcalde de Salas concretó que, una vez se elabore el estudio de impacto patrimonial, poco después se contratará la elaboración de un proyecto básico de ejecución de la esperada tercera fase, lo cual se prevé que tenga lugar en este mismo 2026. "Queremos tener todas esas cuestiones cerradas para buscar ya la financiación y poder llevar a cabo esa tercera fase, que se materialice y se ejecute", añadió Hidalgo.
Tal y como expuso el regidor salense, la abadía de Cornellana "debe ser rehabilitada de forma integral" para que el inmueble "se convierta en un motor económico del concejo". "El monasterio de Cornellana debe ser un referente no solo de la comarca sino de Asturias. Estamos dando pasos importantes para ir cerrando apartados e ir avanzando en otros. Son pasos positivos que se tienen que ir dando y en ello estamos", concluyó Hidalgo.
Una ansiada finalización de la segunda fase de restauración
El pasado año, el monasterio de San Salvador de Cornellana vio finalizada la segunda fase de las obras de restauración de la abadía, las cuales dieron comienzo en junio de 2023 entre el júbilo de los vecinos de la comunidad. Entonces, desde el colectivo "Salvemos el monasterio de Cornellana" ya se declaraba que la restauración de la milenaria edificación era "fundamental", aunque también lamentaban el "retraso" con el que llegaban las obras.
En total, los trabajos contaron con un presupuesto de 1,7 millones de euros y consistieron en saneamiento, limpieza y reparación de fachadas y la reconstrucción de forjados del techo.
Un imán para el turismo cultural
El monasterio de San Salvador de Cornellana está causando furor durante los últimos meses. Son ya cientos los participantes en las visitas guiadas organizadas por el Ayuntamiento de Salas en las últimas semanas. La última convocatoria fue el 24 y 25 de enero con cien personas inscritas -49 el primer día y 51 el segundo-, siguiendo la estela del mes de diciembre, cuando hasta 122 personas acudieron a la jornada de puertas abiertas.
Este mismo mes de febrero se repetirá la experiencia. Los días 21 -a las 12.30 horas- y 22 -a las 10.30 horas- se celebrarán dos nuevas jornadas de visitas guiadas para las cuales ya se han completado las listas de participantes.
