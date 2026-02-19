Salas busca a la "Mujer del Año 2026": el Ayuntamiento abre el plazo de presentación de propuestas para reconocer la labor de sus vecinas en el concejo
Las propuestas podrán presentarse a través de correo ordinario, correo electrónico o en el Registro municipal hasta el próximo 4 de marzo
El Ayuntamiento de Salas ha habilitado el plazo de presentación de candidaturas para el premio "Mujer del año 2026" del concejo. Las propuestas podrán presentarse hasta el próximo 4 de marzo. Este galardón, tal y como detalló el Consistorio, tiene como objetivo reconocer el "importante y a veces poco reconocido papel" que desempeñan las mujeres en el concejo de Salas como "uno de los pilares de la estructura familiar, social o empresarial".
Entre los requisitos que deben cumplir las candidaturas, se establece que, como es evidente, estas deben proponer a mujeres vinculadas al concejo, ya sea por nacimiento o por vinculación personal, laboral o profesional (por las cuales se acrediten méritos sociales, solidarios, empresariales o familiares, entre otros) que hagan merecedora a la candidata de recibir el reconocimiento.
La presentación de las candidaturas se hará de forma escrita a través de una persona a título individual, una asociación u otra entidad inscrita en el Registro Municipal de Entidades. Todas las propuestas, además, deberán contar con una biografía de la candidata además de documentación de interés. Del mismo modo, cada propuesta deberá ir acompañada de un teléfono de contacto.
Todas las candidaturas deberán ser remitidas mediante correo ordinario, en un sobre cerrado, al Ayuntamiento de Salas (Plaza de Ayuntamiento 2, 33860); por email a la dirección de correo electrónico "diamujersalas@gmail.com" o a través del Registro municipal.
Además, todas las personas o entidades que presenten alguna candidatura podrán realizarlo de forma anónima dejando reflejada dicha voluntad en la propuesta remitida al Ayuntamiento.
La candidatura ganadora del premio "Mujer de año 2026" de Salas, será homenajeada en un acto público, donde estará acompañada de sus familiares, amigos y vecinos.
El pasado año, la galardonada fue Inés Castro, vecina que con 80 años fue reconocida por su "esfuerzo, trabajo constante y sacrificio" por dedicación para sacar adelante a una familia con diez hijos. Un año antes, en 2024, el premio recayó en Olvido García, icónica empresaria del bar-tienda Casa El Cándano, de La Espina
- Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir el juego de sábanas estilo hotel que arrasa: de algodón y en colores que inspiran serenidad
- Los ganaderos, en pie de guerra: 'Si los lobos comen a la puerta de casa nos tendremos que defender
- Una banda de folk metal alemana convierte la basílica de Covadonga en un escenario de 'El nombre de la rosa' en su nuevo vídeo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de hogar más lujosa a precios bajos
- Comunicado entre lágrimas tras la ruptura y enfado con Carlo Costanzia: 'Momentos muy incómodos los que vivo con él en el coche en el que tenemos la conversación porque son momentos muy violentos
- Un gijonés con un detector de metales localiza un proyectil de la Guerra Civil en plena playa de San Lorenzo
- El carnaval de Gijón ya tiene a sus ganadores y corona a 'Xaréu n'el ñeru' como mejor charanga: 'Es una emoción increíble