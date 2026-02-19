Salas busca a la "Mujer del Año 2026": el Ayuntamiento abre el plazo de presentación de propuestas para reconocer la labor de sus vecinas en el concejo

El Ayuntamiento de Salas ha habilitado el plazo de presentación de candidaturas para el premio "Mujer del año 2026" del concejo. Las propuestas podrán presentarse hasta el próximo 4 de marzo. Este galardón, tal y como detalló el Consistorio, tiene como objetivo reconocer el "importante y a veces poco reconocido papel" que desempeñan las mujeres en el concejo de Salas como "uno de los pilares de la estructura familiar, social o empresarial".

Entre los requisitos que deben cumplir las candidaturas, se establece que, como es evidente, estas deben proponer a mujeres vinculadas al concejo, ya sea por nacimiento o por vinculación personal, laboral o profesional (por las cuales se acrediten méritos sociales, solidarios, empresariales o familiares, entre otros) que hagan merecedora a la candidata de recibir el reconocimiento.

La presentación de las candidaturas se hará de forma escrita a través de una persona a título individual, una asociación u otra entidad inscrita en el Registro Municipal de Entidades. Todas las propuestas, además, deberán contar con una biografía de la candidata además de documentación de interés. Del mismo modo, cada propuesta deberá ir acompañada de un teléfono de contacto.

Todas las candidaturas deberán ser remitidas mediante correo ordinario, en un sobre cerrado, al Ayuntamiento de Salas (Plaza de Ayuntamiento 2, 33860); por email a la dirección de correo electrónico "diamujersalas@gmail.com" o a través del Registro municipal.

Además, todas las personas o entidades que presenten alguna candidatura podrán realizarlo de forma anónima dejando reflejada dicha voluntad en la propuesta remitida al Ayuntamiento.

La candidatura ganadora del premio "Mujer de año 2026" de Salas, será homenajeada en un acto público, donde estará acompañada de sus familiares, amigos y vecinos.

El pasado año, la galardonada fue Inés Castro, vecina que con 80 años fue reconocida por su "esfuerzo, trabajo constante y sacrificio" por dedicación para sacar adelante a una familia con diez hijos. Un año antes, en 2024, el premio recayó en Olvido García, icónica empresaria del bar-tienda Casa El Cándano, de La Espina