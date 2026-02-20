Iván Álvarez, presidente de Orbayu Competición, destaca el crecimiento del rally de La Espina y el futuro del motor en Salas: "Somos el concejo más racing"

Los días 21 y 22 de febrero, la escudería salense Orbayu Competición celebrará su quinto curso de copiloto de rally, una formación a la que asistirán cerca de veinte personas, la mayoría de ellas jóvenes que buscan adentrarse en el mundo del motor. Además, la presencia mayoritaria de mujeres -al menos 12 de los 16 inscritos-, vuelve a confirmar una tendencia hacia la normalización de su presencia en un mundo que "está cambiando" y que históricamente fue copado por hombres.

"El curso de copiloto lleva mucho trabajo, tiene mucho intríngulis", detalló Iván Álvarez, presidente de la escudería de La Espina, fundada en 1981 para hacer autocross en el circuito del conejo, El Zarrín. Sobre el curso de copiloto, Álvarez detalló que será impartido por "dos personas con gran experiencia" como David Vázquez y Adrián Pérez. Este último, además, lo hará tras participar en el World Rally Car 2 Junior junto al catalán Gil Membrado, una de las grandes promesas nacionales del rally.

Carmen María Pérez, una de las copilotos ganadoras de la edición de 2025, disfrutando de su premio: una prueba automovilística. / Ángela Rodríguez

En los últimos años, el curso se ha hecho un hueco en el panorama nacional y atrae a personas de Galicia, León, Madrid e incluso Murcia, pero no solo eso, también ha sido una oportunidad para atraer a mujeres apasionadas del motor. En un deporte en el que las mujeres no superan el 25 por ciento de los copilotos, el curso cuenta, por el momento, con 12 de 16 integrantes -el 75 por ciento-. Pero la cosa no acaba ahí, y es que Orbayu este año acompañará el debut de una piloto asturiana.

Una vida dedicada al motor

"Esto es un pueblo pequeño. Cuando tienes 14 o 15 años y ves pasar a los miembros de la escudería probando sus coches, pues empiezas a seguirlo con entusiasmo", confesó Álvarez, que se estrenó en competición a los 17 años con un coche de autocross, una modalidad "que estaba en auge". "Empiezas poco a poco y cuando te das cuenta estás metido hasta el fondo", afirmó. Una vez el olor a gasolina se convirtió en obsesión, llegaron los éxitos, entre ellos cinco Campeonatos de Asturias.

Sin embargo, el paso de los años ha hecho que Álvarez deje atrás el volante y asuma la labor de director de orquesta, tanto en la escudería como en los cursos de piloto o la organización de las pruebas. "Hace ya dos o tres años que no compito, pero sigo vinculado. Sigo organizando los eventos porque lo que me gusta es que esto siga adelante", concluyó el presidente de Orbayu.

El rally de La Espina, una prueba especial

Además, Orbayu es el corazón de la gran prueba deportiva de la localidad: el rally de La Espina. "Somos el concejo más racing, con diferencia", afirmó Álvarez, que destacó también el vínculo de otros concejos del Occidente con el motor, como Cangas del Narcea, Tineo o Luarca. Sin embargo, Salas "es especial". "Somos el único concejo con dos pruebas del Campeonato de Asturias", recalcó, y añadió: "Aquí, además, tenemos tres escuderías que nos llevamos genial. Y sin olvidar el Solo Escore, que reúne coches espectaculares, o la concentración de R5 de Salas. El motor en Salas está a otro nivel".

Imagen de archivo de una edición del rally de La Espina. / Eva Martínez

Sin embargo, la joya de la corona para Álvarez es el rally de La Espina, una prueba que este año cumplirá su octava edición que convierte La Espina en una capital del motor a pequeña escala. "Todos los años vamos creciendo poco a poco", comentó Álvarez, que detalló que el pasado año fueron más de 110 los inscritos, lo que entre acompañantes, parejas o amigos que acudan con el competidor, el volumen de visitantes puede llegar a igualar a la población local, que no alcanza los 400 habitantes. "Esto se pone de bote en bote. Es impresionante ver a tanta gente", confesó.

Deseos para el 50.º aniversario

Este 2026, Orbayu Competición sopla 45 velas y el 50.º aniversario está cada vez más cerca. Tras ser uno de los impulsores del autocross, modalidad que se llegó a celebrar en el circuito de La Espina, El Zarrín, donde se llegaron a disputar pruebas del Campeonato de España a principio de los años noventa, la escudería dejó la tierra y se centró en el rally sprint. "Ahora estamos más enfocados al asfalto", apuntó Álvarez, que señaló que los últimos años "no fueron muy fructíferos" para el circuito

Carrera de autocross. / J. B. D.

En 2031 llegará el medio siglo y Álvarez tiene claro que quiere "hacer algo especial para celebrarlo". Entre otras opciones, el presidente de Orbayu planea la edición de un libro que recoja la historia de la escudería. "Me gustaría que se mostrase toda la historia del rally en La Espina. Además de autocross, los rallies sprint o las carreras eslalon", detalló Álvarez, que añadió otro deseo a la lista: "Recuperar la subida a La Espina sería un sueño". Esta prueba, tal y como detalló Álvarez, se celebró en un par de ocasiones y su recuperación "sería un hito para la escudería, más si coincide con el 50.º aniversario.