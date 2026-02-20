Torrijas y carajitos para celebrar carnaval en el centro social de mayores de Salas

El centro social de mayores de Salas reabrió sus puertas el pasado mes de diciembre de 2025 tras un año y medio cerrado. Con la necesidad de encontrar un nuevo espacio en el que pasar las tardes, poco a poco fue recuperando el movimiento de tiempos pasados y, pese al mal tiempo que acompañó a la reapertura, no fueron pocos los que se acercaban cada tarde hasta allí para jugar a las cartas, al parchís o, simplemente, tomar un café y charlar. Y con el tiempo, llegaron las actividades, como la merienda que se celebró hace escasos días y que reunió a 22 personas para comer y pasarlo bien en compañía.

"Se lo pasaron muy bien", declaró Isabel Menéndez, personal municipal encargada del centro social de mayores así como del local juvenil. Tal y como encargó la encargada del espacio, los usuarios se pusieron de acuerdo para pasar una tarde de merienda en compañía.

"Suelen venir para echar una partida de cartas, tomar el café, charlar... Pero en esta ocasión se les ocurrió organizar una merienda y fue algo que prestó muchísimo", señaló Menéndez, que detalló que fueron los propios mayores los que financiaron el banquete, puesto que, entre todos, aportan ocasionalmente algo de dinero para un "bote" con el que financiar sus gastos.

Un instante de la merienda en el centro social de mayores. / A. S.

"Al ser un hogar social, no se cobran las consumiciones pero ellos suelen aportar mucho", detalló Menéndez, que señaló que "fue llenándose y ya estaba hasta arriba". "Les pregunté qué querían hacer y lo tuvieron claro: una merienda", concretó.

Dicho y hecho. Con el bote listo, Menéndez procuró tener todas las peticiones satisfechas. Además, como la merienda coincidió con la celebración del carnaval, no faltaron unas torrijas además de los populares carajitos, además de tortillas, embutidos o aceitunas, entre otros. "Y todo productos de salas", añadió.

Hasta el momento, desde la apertura se había organizado otra merienda por Navidad, pero de cara al futuro se prevé alguna actividad diferente. "Algo haremos. Algunas quieren música, otros repetir merienda... Tendrán que ponerse de acuerdo, pero algo se hará", concluyó.