Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inmigrantes AsturiasCepi Universidad de OviedoProyectil guerra GijónGrande-MarlaskaCostco en AsturiasHuelga escuelinas
instagramlinkedin

Torrijas y carajitos para celebrar carnaval en el centro social de mayores de Salas

El local, que reabrió sus puertas el pasado mes de diciembre, acogió a 22 usuarios que celebraron una merienda en grupo que financiaron gracias al bote en el que, cada tarde, meten algo de dinero

Los usuarios del centro social de mayores de Salas, durante la merienda.

Los usuarios del centro social de mayores de Salas, durante la merienda. / A. S.

Christian García

Salas

El centro social de mayores de Salas reabrió sus puertas el pasado mes de diciembre de 2025 tras un año y medio cerrado. Con la necesidad de encontrar un nuevo espacio en el que pasar las tardes, poco a poco fue recuperando el movimiento de tiempos pasados y, pese al mal tiempo que acompañó a la reapertura, no fueron pocos los que se acercaban cada tarde hasta allí para jugar a las cartas, al parchís o, simplemente, tomar un café y charlar. Y con el tiempo, llegaron las actividades, como la merienda que se celebró hace escasos días y que reunió a 22 personas para comer y pasarlo bien en compañía.

"Se lo pasaron muy bien", declaró Isabel Menéndez, personal municipal encargada del centro social de mayores así como del local juvenil. Tal y como encargó la encargada del espacio, los usuarios se pusieron de acuerdo para pasar una tarde de merienda en compañía.

"Suelen venir para echar una partida de cartas, tomar el café, charlar... Pero en esta ocasión se les ocurrió organizar una merienda y fue algo que prestó muchísimo", señaló Menéndez, que detalló que fueron los propios mayores los que financiaron el banquete, puesto que, entre todos, aportan ocasionalmente algo de dinero para un "bote" con el que financiar sus gastos.

Un instante de la merienda en el centro social de mayores.

Un instante de la merienda en el centro social de mayores. / A. S.

"Al ser un hogar social, no se cobran las consumiciones pero ellos suelen aportar mucho", detalló Menéndez, que señaló que "fue llenándose y ya estaba hasta arriba". "Les pregunté qué querían hacer y lo tuvieron claro: una merienda", concretó.

Dicho y hecho. Con el bote listo, Menéndez procuró tener todas las peticiones satisfechas. Además, como la merienda coincidió con la celebración del carnaval, no faltaron unas torrijas además de los populares carajitos, además de tortillas, embutidos o aceitunas, entre otros. "Y todo productos de salas", añadió.

Noticias relacionadas

Hasta el momento, desde la apertura se había organizado otra merienda por Navidad, pero de cara al futuro se prevé alguna actividad diferente. "Algo haremos. Algunas quieren música, otros repetir merienda... Tendrán que ponerse de acuerdo, pero algo se hará", concluyó.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de hogar más lujosa a precios bajos
  2. La cafetería de especialidad de Oviedo que se ha colado entre las mejores de España por cuidar 'grano a grano' del producto
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el maletín de herramientas completo que tira su precio: se espera que se agote en poco tiempo
  4. Los ganaderos, en pie de guerra: 'Si los lobos comen a la puerta de casa nos tendremos que defender
  5. Fallece un hombre de 62 años en plena calle en Gijón
  6. Así quiere levantar Costco su gigante de Siero: prefiere un edificio 'completamente metálico', con materiales reciclados y sistemas de gestión energética inteligentes
  7. Caminan a cuatro patas, ladran y maúllan y se sienten en parte animales... los 'therian', la última moda viral juvenil que llega a Gijón
  8. Una banda de folk metal alemana convierte la basílica de Covadonga en un escenario de 'El nombre de la rosa' en su nuevo vídeo

Torrijas y carajitos para celebrar carnaval en el centro social de mayores de Salas

Torrijas y carajitos para celebrar carnaval en el centro social de mayores de Salas

Asturias se blinda ante la peste porcina: ampliará la temporada de caza para aumentar la presión sobre el jabalí

Asturias se blinda ante la peste porcina: ampliará la temporada de caza para aumentar la presión sobre el jabalí

Vodafone realiza una visita institucional a la sede de la UCAM para reforzar su alianza tecnológica

Vodafone realiza una visita institucional a la sede de la UCAM para reforzar su alianza tecnológica

El Siroko, a por el cuatro de cuatro con su nuevo entrenador: "Ni antes éramos tan malas ni ahora tan buenas"

El Siroko, a por el cuatro de cuatro con su nuevo entrenador: "Ni antes éramos tan malas ni ahora tan buenas"

Emotivo último adiós en Gijón al hostelero Falo González, propietario de Les Cabañes

Emotivo último adiós en Gijón al hostelero Falo González, propietario de Les Cabañes

El PP duda de que la futura ley de Vivienda sea a "coste cero" y acusa al Gobierno de "vetar" medidas con repercusión inmediata

El PP duda de que la futura ley de Vivienda sea a "coste cero" y acusa al Gobierno de "vetar" medidas con repercusión inmediata

Saint-Gobain opta, de manera oficial, al PERTE de descarbonización que permitirá construir el nuevo horno float para Avilés

Saint-Gobain opta, de manera oficial, al PERTE de descarbonización que permitirá construir el nuevo horno float para Avilés

Parto múltiple en Caso: las insólitas tres xatinas (todas vivas) de la vaca Cervera

Parto múltiple en Caso: las insólitas tres xatinas (todas vivas) de la vaca Cervera
Tracking Pixel Contents