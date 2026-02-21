La Federación de Donantes de Sangre de Asturias busca nuevos donantes en Cornellana para cubrir la demanda de sangre

La sangre es una de las principales necesidades en los hospitales. Cada día, los centros sanitarios asturianos consumen litros y litros para atender las necesidades de numerosos pacientes, por lo que las reservas siempre necesitan más y más bolsas. Por ello, las campañas para captar nuevos donantes son constantes. La última de ellas tuvo lugar este viernes en Cornellana, hasta donde se desplazó un autobús de la Federación de Donantes de Sangre de Asturias, equipada para lograr todas las bolsas posibles para satisfacer la demanda.

Una de las personas que se acercó hasta allí fue Jennifer Huerga, vecina de Cornellana que acudió por primera vez a donar. "Coincidió que estaban aquí y siempre quise donar, por lo que no dudé en venir", comentó Huerga, que señaló que una de las razones por las que no había donado antes era que "nunca me gustaron las agujas". Aun así, la salense afirmó que "lo hicieron genial" y que "no me enteré de nada".

"En cinco minutos"

"Han sido apenas cinco minutos", detalló Huerga, que confirmó que a partir de ahora "se me ha quitado el miedo y donaré siempre que pueda". Además, aseguró que, a partir de ahora "intentaré convencer a la gente de mi entorno para que lo haga, porque es algo muy importante".

Al mando se encontraba Carlos Badía, médico, quien señaló que las necesidades diarias de sangre en Asturias rondan las 180 bolsas, cifra que, normalmente, se alcanza "gracias a la solidaridad de las personas".

Sin embargo, Badía explicó que, como en otros ámbitos, "todo va por fases", por lo que siempre se dan situaciones de escasez: "En algunas circunstancias debemos hacer un llamamiento más explícito".

Entre los grupos más demandados por los hospitales se encuentra el A positivo y el 0 positivo. "Son más frecuentes en la población general, por lo que son los más necesarios", recalcó. Por ello, en ocasiones, Badía explicó que "por desgracia tenemos que insistir cuando hay escasez".

Solidaridad

Además, el envejecimiento de la población asturiana afecta de forma directa, puesto que los donantes están limitados por su edad. En ese sentido, los llamamientos tienen un objetivo claro: la población joven. "Es vital que se unan a la solidaridad y que se hagan donantes para que haya un recambio generacional", argumentó.

Noticias relacionadas

Del mismo modo, otro apartado relevante es el plasma, el cual está viendo incrementada la población de donantes. En este caso, el procedimiento es distinto, ya que dura unos 40 o 50 minutos, pero que es "muy necesario" para poder obtener diferentes productos farmacéuticos. "No podemos dejar de insistir en que la gente se haga donante de plasma porque la demanda es cada vez mayor", concluyó Badía.