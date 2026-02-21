Salas será sede de la Asamblea General de la Federación Asturiana de Concejos

La Comisión Ejecutiva de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) celebrará el próximo 20 de marzo su próxima Asamblea General y, tal y como acordó este viernes, será Salas el concejo que acogerá la cita.

Esta convocatoria de la Asamblea General de 2026 coloca a Salas como el último concejo en acoger la reunión del máximo órgano de gobierno de la FACC. En la lista figuran Oviedo, Gijón, Carreño, Pravia, Villaviciosa, San Martín del Rey Aurelio, Avilés, Cudillero, Lena, Colunga, Grado, Noreña, Llanera, Siero, Sobrescobio, Nava, Yernes y Tameza y Cangas de Onís.

Dos nuevas entidades para conectar los concejos

La reunión celebrada este viernes no se limitó a elegir la sede de la próxima Asamblea General. A propuesta de la presidenta de la FACC, Cecilia Pérez Sánchez, se incluyó en el orden del día la creación de la Red Asturiana de Concejos Amigables con las Personas Mayores, así como la Red Asturiana de Concejos Amigos de la Infancia como secciones de la FACC, las cuales se desarrollarán en colaboración con la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.

La nueva red de concejos amigables con las personas mayores

Esta nueva entidad se apoyará en la iniciativa mundial de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores, impulsada por la OMS (Organización Mundial de la Salud) que en España lidera el IMSERSO. Su objetivo pretende mejorar el bienestar de las personas mayores mediante la participación ciudadana, la adecuación del entorno y promoción de envejecimiento saludable.

Los concejos adheridos disfrutarán de acompañamiento técnico diagnóstico y planificación local, además de dinamización del trabajo en red y seguimiento de los avances.

Red de concejos amigos de la infancia

Esta nueva red nace inspirada en "Ciudades Amigas de la Infancia", iniciativa de Unicef, y nace con la intención de impulsar el trabajo municipal en favor de la infancia y adolescencia. Con ella, se facilitará el intercambio de experiencias y buenas prácticas, apoyo técnico y metodológico y coordinación de acciones para integrar los derechos de los menores en las políticas locales.