La carretera AS-15 en Salas, un riesgo constante para los vecinos por el exceso de velocidad: "Los fines de semana son terribles, es algo exagerado"

"Hasta hace poco la velocidad estaba limitada a 70 y no hace mucho que lo rebajaron a 50, pero el ritmo es el mismo. Es exagerado cómo pasan los vehículos, especialmente las motos. Es un peligro constante". Vanessa Conde reside en Casas del Puente, en Salas, en pleno corredor del Narcea (AS-15), carretera que el pasado mes de enero fue protagonista en el Pleno municipal por la moción del PSOE, la cual fue aprobada con el objetivo de que el Principado afronte el problema de tráfico que desde hace años afecta a los vecinos: la excesiva velocidad de los vehículos que pone en riesgo a los residentes.

"Es una zona con muchísimo tráfico. Por un lado, los hay que se dirigen a la autovía, mientras que otros van dirección a Cangas del Narcea. Cruzar la carretera es un riesgo diario", declaró Conde, que puso el foco en los más pequeños, puesto que la llegada de sus hijos con el autobús escolar es un reto: "El transporte los deja al otro lado de la carretera, junto a la plantación de kiwis, por lo que cada día hay que cruzar sí o sí. Casi hay que echar a suertes el momento en que decides pasar al otro lado".

"No respetan nada"

Una de las medidas acometidas tiempo atrás fue la reducción del límite de velocidad al paso de las zonas residenciales de 70 a 50 kilómetros por hora. Sin embargo, esta decisión parece no haber surtido efecto: "Los fines de semana son terribles. Las motos... No respetan nada de nada. Hacen caso omiso a las señales. Es algo exagerado".

Además, Conde señaló que la zona de Casas del Puente carece ya no de semáforos, sino de pasos para peatones, lo que "incrementa el riesgo". "Lo único que se hizo en su día fue colocar señales advirtiendo del riesgo de animales salvajes. Pero da absolutamente igual. Nadie hace caso y todo sigue igual", añadió.

A todo esto, la salense señaló que la excesiva velocidad con la que circulan los vehículos desembocó en varias ocasiones en accidentes, algunos de ellos mortales, algo que temen que pueda volver a suceder. "Cuando mis hijos eran más pequeños tuvimos más de un susto. En alguna ocasión he tenido que cogerles de las mochilas y tirar de ellos", rememoró Conde, que añadió: "Cuando hay sustos, no va a más porque el coche tiene buenos frenos. Pero a 50 puedo asegurar que no van".

"Situación terrorífica"

Con el mismo malestar y temor porque algún día pueda ocurrir "alguna desgracia" se encuentra Isidro Suárez, quien reside no muy lejos de la zona y que afirmó que "la situación es terrorífica porque el porcentaje de vehículos que respetan las señales es mínima". De hecho, Suárez advirtió que, en muchas ocasiones, algunos conductores pueden llegar a superar los 100 kilómetros por hora: "Yo no me puedo explicar cómo no pasa nada más a menudo".

Estas situaciones, incidió Suárez, se intensifican sobre todo los días que sale el sol, puesto que, según señaló, se incrementa la presencia de motoristas en la zona. "Muchas veces estoy en el prado de mi casa y veo cosas que son auténticas barbaridades. Da miedo porque te das cuenta de que no da tiempo a hacer nada", afirmó.

Esta situación, además, afecta también a su familia. De hecho, Suárez explicó que tiene prohibido que partan en dirección a la autovía. "Desde hace tiempo les hago acudir hasta Cornellana para que se incorporen allí a la autovía", detalló.

Del mismo modo, Suárez también hizo hincapié en el riesgo para mayores y pequeños, puesto que "si se da la circunstancia de que cruzan al otro lado de la carretera y en ese momento viene un coche, un camión o una moto, es imposible que no se dé algún percance". De hecho, su vivienda sufrió un incidente tiempo atrás: "Nada más venir a vivir aquí, un coche se empotró contra mi valla. Por suerte no pasó nada, pero en cualquier momento puede haber una desgracia".

Moción en el Pleno

El pasado 27 de enero, la portavoz municipal del PSOE de Salas, Azahara Fernández, presentó una moción en el Pleno municipal para solicitar que se acometiesen dos medidas. Por un lado, la reducción de la velocidad hasta los 60 km/h en varios tramos de la carretera AS-15. Por otro, también se propuso la instalación de señalización inteligente para alertar a los conductores de la presencia de peatones en los arcenes de la calzada.

Dicha moción recibió el visto bueno del resto de agrupaciones municipales, cuyo objetivo es que se traslade a la Consejería de Infraestructuras para que intervenga la carretera.