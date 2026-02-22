La marea naranja de Salas recauda cerca de 3.000 euros para apoyar a Galbán

Un éxito. Así se puede describir la 8ª marcha solidaria “Corre con Gabán”, que reunió a 455 personas en Salas dispuestas a aportar su granito de arena para apoyar la lucha contra el cáncer y la atención a las y los menores afectados por esta enfermedad así como a sus familias. La cita, que se disputó de forma casi simultánea en los 78 concejos asturianos, logró recaudar cerca de 3.000 euros en el concejo salense, a la espera del recuento de las huchas solidarias que “han recibido un gran aporte económico”.

“En los últimos años, se habla cada vez más de la importancia de cuidar la salud física y la salud emocional de las personas. En el caso de los niños, niñas y adolescentes con cáncer, este cuidado integral no es una opción, sino que es una necesidad fundamental desde el mismo momento de diagnóstico”, reivindicaron los menores que leyeron el manifiesto previo al inicio de la marcha. Además, reivindicaron la necesidad de “poner en valor la atención real que necesitan los niños con cáncer y sus familias a lo largo de todo el proceso de la enfermedad, atendiendo no solo a los aspectos médicos, sino también a las emociones emocionales, sociales y familiares”.

EN IMÁGENES: Así fue la 8.ª marcha solidaria "Corre con Galbán" en Salas, con 450 participantes / Christian García

“Desde el inicio del diagnóstico, los menores y sus familias se enfrentan a cambios bruscos, a un entorno hospitalario desconocido y a emociones intensas como el miedo, la incertidumbre, la tristeza o la ansiedad”, relataron los niños que leyeron el manifiesto. Añadieron que “contar con profesionales especializados en cáncer infantil permite acompañarles, ayudarles a comprender lo que sucede y favorecer un seguimiento ante posibles secuelas y también en aquellas situaciones en las que la enfermedad no se cura”.

La octava cita deportiva de Galbán dio comienzo a las 12:00 horas frente al Ayuntamiento de Salas. Tras el manifiesto, se dio inicio a la marcha, en la que una marea naranja solidaria recorrió el casco urbano de la villa, pasando por el entorno del río Nonaya y finalizando de nuevo en la plaza de la Casa Consistorial. Allí, para reponer fuerzas, se entregó a los participantes un bollo preñado y un botellín de agua, convirtiendo la cita deportiva solidaria en un gran almuerzo en el que participó un vecindario que, una vez más, se volcó para apoyar una buena causa.

“Está carrera es un ejemplo de la colaboración de la gente en la causa del apoyo contra el cáncer”, declaró la vicealcaldesa de Salas, Ana Pérez Feito, que mostró su satisfacción por la “gran participación” de los vecinos del concejo. “Estamos muy contentos por acoger una causa que merece la pena. Si el cáncer es cruel en adultos, lo es aún más en los niños”, concluyó la edil salense.

Solidaridad navideña

Sergio Hidalgo entrega el cheque de donativos navideños a Antonio Flecha junto a miembros de Protección Civil. / A. S.

Además, esta semana también se hizo entrega del cheque con el importe recaudado durante la campaña de recogida de donativos en Navidad. En total, el concejo de Salas logró aglutinar hasta 576,81 euros, los cuales fueron entregados a la Asociación Española Contra el Cáncer. Su gerente, Antonio Flecha, fue quien recogió el cheque de manos de alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, quien acudió acompañado de dos miembros de Protección Civil.