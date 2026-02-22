Virginia Peña, la madrileña bloguera que ya se siente una asturiana más: "Debí nacer aquí en otra vida"

Virgina Peña nació en Madrid, aunque eligió Asturias para vivir. Lleva nueve años en el Principado y ya se siente una asturiana más. Y tan enamorada está de la región que se dedica a descubrirla al resto de viajeros. Es la razón por la que hace cuatro años creó la página "Asturviajeros", un blog que tiene unas 54.000 visitas anuales y que ronda los 7.000 seguidores en Instagram donde Salas tiene un lugar especial.

Cuenta Peña, una de las creadoras de contenido de la red Pueblos Mágicos, que si hay un lugar que le robó el corazón es Salas, que también forma parte de la red. "Es mi sitio favorito de Asturias", señala esta bloguera de 35 años, que siente una especial conexión con el Occidente. "Debí nacer aquí en otra vida", bromea.

Formación en turismo

Después de estudiar Historia del Arte empezó a formarse a distancia como técnico superior en Guía de Turismo. Tenía que elegir un lugar para sus prácticas y lo tuvo claro: Salas. "Vivo en Lugones y me hago 62 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta porque me encanta estar aquí", precisa la joven, que tiene como tutor al técnico de turismo de Salas, Roberto Carneado. Empezó a trabajar en la oficina el pasado 17 de noviembre y permanecerá en Salas hasta mayo.

Virginia Peña ya había visitado Salas en muchas ocasiones, pero confiesa que estas prácticas le están ayudando a descubrir "secretos históricos" que desconocía. Por su formación en Arte, el patrimonio histórico siempre le ha gustado y Salas tiene mucho que ofrecer en esa materia. "Tiene cuatro monumentos nacionales y eso no lo puede decir cualquier concejo", apunta, al tiempo que destaca el espectacular castillo Valdés-Salas donde se ubica la oficina de turismo. "No hay otro castillo así de bien conservado en Asturias", señala.

Cuenta Peña que Salas está haciendo un buen trabajo en materia turística, si bien aún hay camino por recorrer para que Salas llegue a más visitantes. "Aún es el gran desconocido, quizás por no estar en los circuitos habituales. No tiene el mismo renombre que Cudillero o Llanes, sin embargo, es un lugar precioso que sorprende al visitante. No he visto que se marche descontento", cuenta de su experiencia en la oficina de turismo.

Cuenta la madrileña que Asturias "sorprende siempre" al visitante: "No me llegan cien vidas para descubrir todos los rincones bonitos que tiene". En este sentido, anima a los turistas a salirse de los puntos habituales y dejarse guiar por lugares menos conocidos e igualmente maravillosos.