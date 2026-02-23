El monasterio de Cornellana vuelve a colgar el cartel de "completo" en sus visitas guiadas de febrero

El monasterio de Cornellana sigue atrayendo a más y más visitantes ansiosos por descubrir los secretos de una infraestructura milenaria. Este fin de semana, la querida edificación acogió dos nuevas sesiones de visitas guiadas y, de nuevo, las plazas se agotaron en pocas horas

Los recorridos por el interior del monasterio de San Salvador, declarado en 2015 como Patrimonio Mundial de la Humanidad, se celebraron los días 21 y 22 de febrero y lo hizo, una vez más, con una gran demanda que colapsó la oferta de inscripciones. En total, fueron 146 personas las que transitaron por el interior y entorno del monasterio, siendo la jornada más numerosa de las que se han llevado a cabo hasta el momento.

"Esto demuestra, una vez más, el enorme interés y tirón que tiene nuestro monasterio, uno de los grandes tesoros patrimoniales de Asturias", declaró la concejalía de Turismo a través de sus redes sociales para celebrar la expectación que genera el inmueble. Además, el área de Turismo también confirmó que, para todos aquellos que no lograron acudir a la visita por la alta demanda, volverán a tener una nueva oportunidad para disfrutar de las visitas el próximo mes de marzo. Tal y como adelantó el Consistorio, en aproximadamente dos semanas podría haber una nueva convocatoria.

San Salvador, un imán de turismo cultural

"Es un orgullo ver que el monasterio tiene tanto tirón. Es una muestra del interés que genera el edificio", declaró el concejal de Turismo, Alejandro Bermúdez, que señaló que si el monasterio "tuviese ya un uso y estuviese en funcionamiento, sería un motor económico para la comarca". El edil, además, señaló que la demanda no se ciñó a los 146 inscritos, si no que, de nuevo, la demanda fue muy superior a las plazas disponibles. "Cada vez que se abre una ventana de visitas, el teléfono no para de sonar", detalló Bermúdez.

En anteriores ocasiones, las visitas guiadas al monasterio de Cornellana superaron las expectativas y, como ya está siendo habitual, todas las plazas se cubrieron en apenas unas horas o días. Así ocurrió los pasados 24 y 25 de enero, con 100 participantes en ambas jornadas -49 el primer día y 51 el segundo-.

En diciembre, las visitas también supusieron un éxito rotundo para el monasterio. En apenas unas horas, los visitantes agotaron las plazas disponibles para disfrutar de recorridos guiados así como de la jornada de puertas abiertas.

A la espera de avances en la rehabilitación

El monasterio de Cornellana finalizó en febrero de 2025 la segunda fase de su plan de rehabilitación. Estas obras se centraron, principalmente, en labores de saneamiento, limpieza, reparación de fachadas y reconstrucción de forjados del techo.

Ahora, la abadía aguarda avances en la fase 3, en la que Ayuntamiento y Principado comienzan a dar pasos hacia adelante. La pasada semana, el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, y el director general de Cultura y Patrimonio, se reunieron en Oviedo para tratar el proyecto de rehabilitación, concretamente el Plan de Usos del inmueble, el cual será trasladado al Consistorio y al Arzobispado "para analizarlo, estudiarlo y aprobarlo".

Tal y como señaló Hidalgo, el objetivo es que la búsqueda de financiación se lleve a cabo este mismo 2026. "El monasterio de Cornellana debe ser un referente no solo de la comarca, sino de Asturias", recalcó el regidor municipal.