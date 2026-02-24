Once minutos de descuento "incomprensibles" lastran al Cornellana, que cede dos puntos ante el Pillarno
El Salas logró una contundente victoria por 3 a 0 contra Los Castros en casa, lo que afianza al club en la cuarta posición, mientras que La Espina celebró un ansiado triunfo como visitante que lo sitúa con 17 puntos en la tabla
Victoria cómoda para el Salas tras un contundente 3-0 contra Los Castros en casa. Con este resultado, el club se afianza en la cuarta posición de la clasificación con 41 puntos, a 6 del líder, el Cornellana, que se dejó dos puntos en el empate 2-2 tras su visita al Pillarno. Por su parte, La Espina se marchó de Belmonte con un satisfactorio 1-3 con el que suman 3 puntos, alcanzando los 17.
El líder vivió una jornada complicada en Las Torres, donde empató a 2 contra el Pillarno en un encuentro que enfrentaba al líder y al 5.º clasificado (ahora 6.º) de la competición. Hasta allí se desplazaron más de cien aficionados del Cornellana que apoyaron al equipo desde el primer minuto, lo que permitió que al descanso ya fuesen ganando 0-2 con goles de Rubén y Álex.
Sin embargo, tras el intermedio, llegó la reacción local. Pese a que el Cornellana logró controlar el partido durante la segunda parte, los contragolpes locales derivaron en el 1-2 y, casi al final del encuentro, en el minuto 100 del partido, el empate tras un córner. "Se nos queda bastante mal cuerpo porque teníamos el partido controlado, e incomprensiblemente el árbitro alargó el partido 11 minutos", manifestó Míchel Prieto, presidente del Cornellana que señaló que "daba la sensación de que estaríamos jugando hasta que el Pillarno lograra el empate". Sin embargo, el club se mantiene líder con dos puntos de ventaja frente al Tapia. "Ahora solo pensamos en el Cudillero", concluyó Prieto.
Victoria con solvencia en Salas
Roberto Balsera, entrenador del Salas, se mostró muy satisfecho con la victoria de sus jugadores ante Los Castros. "Victoria muy solvente después de un gran partido de los chavales", declaró el míster, que destacó la capacidad de sus pupilos para hacerse fuertes a través del control del balón. "Supimos tener el balón y generar llegadas a través del buen juego", ratificó Balsera.
Además, el míster salense destacó la buena labor defensiva de los suyos y celebró que "supieron reponerse de la mala racha y hacer un partido muy completo", y añadió: "Se lo merecían.
Tres ansiados puntos para La Espina
Victoria contundente y satisfactoria para La Espina contra el Belmonte. El 3-1, con goles de Pelayo y Toni, permitió al club salense sumar tres puntos tras unos últimos resultados insatisfactorios. Con un rápido juego por bandas, La Espina arrancó dominando el encuentro y logró el primer tanto a los 19 minutos a través de Kevin con un "latigazo desde la frontal".
La calma llegó cerca del descanso. En el 41, Toni logró el segundo tanto con un ajustado remate para un 2-0 al descanso. Nada más arrancar la segunda parte, Toni sentenció el encuentro con un gol a balón parado que desató la locura para La Espina. Incluso Varela logró atajar un penalti, aunque en los últimos minutos el Belmonte anotó el gol del honor. "Al fin sumamos tres puntos fuera de casa y nos reenganchamos a la lucha por los siguientes puestos en la tabla", celebraron desde el club a la conclusión del encuentro.
