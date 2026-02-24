¿Tienes un negocio en Salas y quieres saber más sobre Inteligencia Artificial? Este taller te interesa

La tecnología avanza a pasos agigantados y las empresas tienen que adaptarse a gran velocidad para no quedarse obsoletas. Eso es, precisamente, lo que explicará el taller que la Cámara de Comercio de Oviedo ofrecerá el próximo lunes 2 en Salas.

La cita tendrá lugar en la Casa de la Cultura a partir de las 20.00 horas y en ella, la periodista y especialista en comunicación corporativa Sandra Romero será quién dará todos los detalles para que las empresas o negocios tradicionales se adapten al manejo de la inteligencia artificial para mejorar las ventas.

Jornadas itinerantes

Este taller forma parte de unas jornadas organizadas por la Oficina Acelera Pyme, de la Cámara ovetense, que cuentan con el título "Impulso Asturias Digital". Estos talleres recorrerán diferentes puntos de la geografía asturiana, desde el Occidente hasta el Oriente y tienen como punto de partida Salas.