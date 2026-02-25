Pepe "La Barrosa", de 69 años, mantiene viva en Salas la tradición de hacer riestras de maíz: "Lo he hecho toda la vida y da tristeza que se pierda"

Las riestras de maíz son parte indivisible de la cultura asturiana. Estos trenzados de mazorcas se colocan en las paneras para que se sequen de forma natural con el aire. Esto, lejos de una tradición decorativa, era una técnica que permite que los granos se conserven en el mejor estado posible para después elaborar harinas o tortas. Sin embargo, con el tiempo, esta forma de tratar el maíz ha caído en desuso y son pocos los asturianos que lo llevan a cabo. Pese a ello, aún existen personas que mantienen vivo este proceso y uno de ellos el salense José María Suárez, vecino del pueblo de San Antolín, al que popularmente llaman "Pepe La Barrosa".

"En mi casa había tres 'José'. Mi abuelo, mi padre y yo. Por eso yo siempre fui Pepe, Pepe La Barrosa, por mi barrio", señaló el salense, quien es uno de los pocos asturianos que coloca las riestras de maíz en las dos paneras que posee en su vivienda. "Comencé a colocarlo en cuanto terminé la cosecha. Ya va quedando menos, se gasta mucho para las vacas", detalló Suárez, todo un experto en este proceso tradicional que requiere cerca de un mes de elaboración.

La “riestra”, tal y como explica Suárez, “no es nada fácil”. Aproximadamente, el salense dedica más de un mes a colocar las mazorcas en la panera, debido a la laboriosa preparación del maíz, el cual debe ser deshojado y luego entrelazado con el resto de piezas. Sin embargo, tiempo atrás, esta labor no se hacía de forma individual sino en grupo

Pepe con una de las ristras. / J. M. S.

"Esto lo he hecho toda la vida, pero hoy día tengo miedo que ya no queden muchos más que lo hagan", lamentó Suárez, que explicó que, con el paso de los años "la gente ha dejado de hacerlo" y que, incluso, el método tradicional se ha modificado, sustituyendo el trenzado natural por mallas de alambre o similares "para asegurarse de que queda bien colocado y no se cae".

Y esto, señaló Suárez, es algo que lleva haciendo "toda la vida". Con 69 años, el salense se confiesa un gran aficionado a las antigüedades, lo que ha ahondado en su pasión por conservar procesos tradicionales como la riestra de maíz. "Podría hacerlo de otra manera, pero es como siempre lo he hecho. Desde que nací estoy en el campo, siempre viví así", comentó Suárez.

Una de las dos paneras de Suárez, cubierta de mazorcas de maíz. / A. S.

Además, la imagen de las paneras repletas de maíz no han pasado desapercibidas en un concejo que cada año gana más y más turistas, hasta el punto de que, en ocasiones, alguno se ha marchado con varias un recuerdo de la obra de Suárez: "En alguna ocasión he visto a algunos turistas han hecho fotos estando de paso".

Visita del Alcalde

Estos últimos días, además, el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, se pasó por las paneras de Suárez, donde se fotografió y, a través de sus redes sociales, puso en valor tradiciones como la preservada por Suárez: "Una panera cargada de maíz no es solo una estampa rural, es un símbolo que habla de identidad, economía local, respeto por el campo y la importancia de no abandonar nuestras raíces".

Sin embargo, esta tradición está cerca de convertirse en un elemento del pasado. "Da bastante tristeza que se pierda. Yo lo llevo en la sangre", afirmó Suárez, que con 69 años lleva ya 4 jubilado, aunque no sabe cuándo dejará de ser uno de los guardianes de la riestra. "No considero que esté ya como una persona de 40 años, pero bueno, estoy fuerte. Muchos me dicen que me jubile, pero por el momento sigo. Hasta que el cuerpo aguante. Quizás el año que viene se acabe", añadió Suárez, quien dentro de poco dará por terminado el maíz acumulado en sus paneras.