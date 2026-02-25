Ya a la venta las papeletas del sorteo de carnaval de Salas, que este año contará con un "Premio popular" en el desfile
El público podrá votar por sus disfraces favoritos en las urnas que se habilitarán a lo largo de recorrido
Muchos municipios ya han dado carpetazo al carnaval. Atrás quedan fiestas, actividades y desfiles multitudinarios. En Salas, el carnaval infantil fue todo un éxito, algo que se repitió en Láneo con el Antroxu de la Asociación de Cultura Tradicional. Sin embargo, el concejo aún tiene cuentas pendientes con una de las festividades más atractivas: el gran desfile de carnaval, el cual se celebrará el próximo 7 de marzo y que cuenta con varias sorpresas para los vecinos de Salas.
Primer premio popular
Tal y como señaló la Comisión de Festejos, este año "el público también decide". Así, se entregará un premio popular entre los participantes de la categoría carrozas y grupos, el cual contará con una cesta de productos donados. Además, la categoría "Tríos, parejas e individual", también premiará con una cesta de productos donados.
A lo largo del recorrido del desfile se habilitarán tres puntos con urnas para que el público elija a su ganador. Este premio popular estará reservado exclusivamente para los participantes inscritos digitalmente antes de viernes 6 de marzo a través de las redes sociales de la Comisión.
Un sorteo, tres premios
Así, el sorteo repartirá tres premios: 200 euros para el ganador; una "smartbox" valorada en 100 euros para el segundo; y un jamón para el tercero. Para participar, los interesados podrán adquirir sus papeletas en la Librería Cosas o consultando a los miembros de la Comisión. Cada papeleta tiene un precio de dos euros.
Un desfile con más premios que nunca
El gran desfile de carnaval de Salas, que se celebrará el 7 de marzo, repartirá en total cerca de 2.000 euros en metálico para los primeros clasificados de cada categoría. La cantidad es el doble que en años anteriores.
El grueso de los premios se repartirá en la categoría "Carrozas", en la que el primer puesto tiene una recompensa de 700 euros, mientras que el segundo clasificado recibirá la mitad, 350 euros. Desde la Comisión de Fiestas de Salas se indicó que, en caso de que se inscriban cuatro o más carrozas, se incorporará un tercer premio de 175 euros.
La segunda categoría corresponde a "Grupos", que requerirá de al menos cuatro integrantes para optar a los premios, que se repartirán de la siguiente manera: 120 euros para el ganador, 200 euros para el segundo clasificado y 120 euros para el tercero.
En cuanto a la categoría "Tríos/Parejas", el ganador será recompensado con 120 euros, el segundo clasificado recibirá 80 euros y el tercero obtendrá 50 euros de premio. En la categoría "Individual", se premiará con 80 euros a aquella persona que sea elegida como el mejor disfraz individual.
