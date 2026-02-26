La Comisión de Fiestas de Salas solicita la inscripción previa online para el desfile de Carnaval: "Lleva un minuto y nos ayuda muchísimo"
Como novedad, los participantes llevarán un número de identificación para ordenar la participación y facilitar la labor del jurado
La Comisión de Fiestas de Salas lanzó este miércoles un comunicado a través de las redes sociales en el que solicitó a las personas interesadas en participar en el desfile de Carnaval que, en la medida de lo posible, realizasen sus inscripciones a través de las redes sociales.
Tal y como se señaló, esta medida "supone una ayuda enorme" para la comisión "para poder organizar correctamente el ritmo y el orden del desfile".
En ese sentido, se explicó que, como novedad, este año cada participante, individual, en grupo o en carroza, portará un número de identificación, siendo este el orden de participación en el desfile. "Esto facilitará enormemente el trabajo del jurado", señaló la comisión, que añadió que, mediante esta medida, podrán agilizar el desarrollo del desfile además de tener una estimación real de participación antes del desarrollo de la actividad.
"Cuanto antes tengamos las inscripciones, mejor podremos organizarlo todo y garantizar que el desfile sea dinámico, justo y bien organizado para todos", destacó la organización, que concluyó detallando que esta inscripción online "lleva solo un minuto y nos ayuda muchísimo".
- Adiós a la ubicación en el coche de la baliza v-16: 'La normativa no compromete la finalidad de seguridad vial perseguida
- Multado con 200 euros por detener su coche frente un semáforo rojo y arrancar cuando se pone verde: la desconocida sanción que está llegando a los conductores
- Un monumental atasco colapsa la ronda de Oviedo durante dos horas por un accidente entre dos camiones
- Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto
- Susto de madrugada en El Fontán: un cortocircuito origina un incendio en un conocido local de hostelería de Oviedo
- La DGT se pone seria y multa con 200 euros a los conductores con coches con 'más de 14 años de antigüedad': la Guardia Civil inspecciona las guanteras
- Ya hay sentencia del 'caso Trastévere': el Juzgado condena al Ayuntamiento y al Principado a indemnizar con más de 345.000 euros al 'hostelero crucificado' de Grado
- A la venta un histórico restaurante ubicado en primera línea de una de las playas más populares de Asturias: 'Tiene uno de los atardeceres más increíbles