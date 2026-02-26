La Comisión de Fiestas de Salas solicita la inscripción previa online para el desfile de Carnaval: "Lleva un minuto y nos ayuda muchísimo"

La Comisión de Fiestas de Salas lanzó este miércoles un comunicado a través de las redes sociales en el que solicitó a las personas interesadas en participar en el desfile de Carnaval que, en la medida de lo posible, realizasen sus inscripciones a través de las redes sociales.

Tal y como se señaló, esta medida "supone una ayuda enorme" para la comisión "para poder organizar correctamente el ritmo y el orden del desfile".

En ese sentido, se explicó que, como novedad, este año cada participante, individual, en grupo o en carroza, portará un número de identificación, siendo este el orden de participación en el desfile. "Esto facilitará enormemente el trabajo del jurado", señaló la comisión, que añadió que, mediante esta medida, podrán agilizar el desarrollo del desfile además de tener una estimación real de participación antes del desarrollo de la actividad.

"Cuanto antes tengamos las inscripciones, mejor podremos organizarlo todo y garantizar que el desfile sea dinámico, justo y bien organizado para todos", destacó la organización, que concluyó detallando que esta inscripción online "lleva solo un minuto y nos ayuda muchísimo".