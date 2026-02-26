"Hasta que no lo vea, no me lo creo", declara el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, sobre el anteproyecto de ley de Zapico para reducir la burocracia urbanística

La Consejería de Ordenación del Territorio, con Ovidio Zapico a la cabeza, presentó este mes el anteproyecto de ley de Ordenación Integral del Territorio de Asturias (la LOITA), con el objetivo de modernizar la actual, aprobada en 2004. Esta renovación de la ley busca "acabar con el exceso de burocracia" y "facilitar una gestión rápida en un momento de máxima necesidad de vivienda". Además, la ley ofrecerá un trato diferencial a concejos con menos de 5.000 habitantes, que contarán con exigencias urbanísticas "sencillas". Es el caso de Salas, cuya población actual está cifrada en 4.771 habitantes y que cuenta con un Plan General de Ordenación Urbana aprobado en 2010 que no satisface al gobierno municipal.

Ya en marzo del año pasado, el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, señaló que en el concejo existe el interés de acometer construcciones en altura. Sin embargo, el Plan General municipal obliga a un planteamiento inasumible para zonas rurales. Por ello, el equipo de gobierno confirmó que se acometerían modificaciones para desarrollar proyectos adecuados al concejo. "Nuestro plan está bien para una ciudad grande, en la que llega un promotor y hace bloques de quinientas viviendas, pero aquí es imposible ese planteamiento", señaló entonces Hidalgo.

Casi un año después, el Alcalde salense incide en esa postura. Tal y como señaló, el Plan General de 2010 "es muy ambicioso" pero que "es imposible de desarrollar", tanto por cuestiones económicas como por la magnitud de los proyectos a acometer. "Lo que Salas necesita ahora mismo son actuaciones pequeñas", afirmó. Esto pasaría por construcciones de edificios de en torno a 16 viviendas, pero sin que estas se solapasen en el tiempo. "Lo ideal sería ir construyendo poco a poco y dando facilidades", recalcó Hidalgo, que señaló la importancia de alcanzar acuerdos con los propietarios.

En los últimos años, tal y como señaló Hidalgo, el concejo de Salas ha ido acometiendo "modificaciones puntuales" en el Plan General "a petición de particulares para cambiar el suelo de viviendas". Además, también señaló que el Consistorio está estudiando modificaciones, también puntuales, en algunas zonas del concejo "que son interesantes para el desarrollo". Sin embargo, el Alcalde señaló que Salas no se plantea una modificación integral "porque nos llevaría a un coste altísimo y diez años de tramitación".

La reducción burocrática, "si no la veo, no la creo"

Uno de los apartados más interesantes de la propuesta de ley de la consejería de Ordenación del Territorio radica, precisamente, en que pretende acabar "con el exceso de burocracia". Además, el trato diferencial a los concejos de menos de 5.000, donde entra directamente Salas, permitiría contar con exigencias urbanísticas más sencillas. Sin embargo, el Alcalde de Salas señala que todas estas propuestas deben llevarse a cabo. "Hasta que no lo vea, no me lo creo", afirmó Hidalgo, que señaló que años atrás "ya hubo anuncios de la propia Consejería afirmando que se darían facilidades para construir y se está viendo que no es así".

En ese sentido, Hidalgo instó al Principado a que "pasen a la acción" puesto que "es necesario que haya más facilidades para construir". "No me creo que vaya a ser así. Volvemos a lo de siempre. Hay gente que quiere invertir pero no hay facilidades porque hay que acudir a todos los organismos oficiales. Si no es la cuota es Medio Ambiente, sino Cultura u otro organismo. Los papeles andan para adelante y para atrás. Esa es la realidad pura y dura", declaró Hidalgo, que añadió: "Ya llevamos un tiempo con estos anuncios que al final no se hace. Hay que modificar y dar facilidades, pero lo veo imposible. El tiempo dirá si esto es positivo o si seguimos en el mismo punto que en estos momentos".