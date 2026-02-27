La Feria del Salmón de Cornellana estrena cartel (y estos son los detalles que se van conociendo del gran evento)
La cita pesquera se celebrará los días 18 y 19 de abril, fecha en la que también da comienzo la pesca con muerte
La cuenta atrás para la 26.ª edición de la Feria del Salmón Capenastur de Cornellana ya ha comenzado. Ya restan menos de dos meses para la ansiada cita, que tendrá lugar los días 18 y 19 de abril, en la que se celebrará la tradicional subasta de campanu. Este miércoles se dio a conocer el cartel oficial del evento, en el que el salmón, una vez más, es el gran protagonista. De hecho, lo ilustra un gran ejemplar del popular pez saliendo del Narcea.
Las inscripciones para la participación de expositores y empresas interesadas en participar como subasteros permanecen abiertas desde mediados del pasado mes de enero. Estos podrán solicitar su participación en la feria contactando con el Ayuntamiento de Salas a través del teléfono 663240705, donde se ofrecerá toda la información necesaria para su participación.
Del mismo modo, aquellas personas interesadas en participar como expositores podrán solicitar información a través del correo electrónico "feriadelsalmon@gmail.com" o mediante los teléfonos 672298429 y 647707371.
Concursos
De manera paralela, ya se han convocado dos de los concursos de la cita: el de fotografía de caza y pesca y el de simulador de tiro virtual. Este último pone en juego un primer premio de 150 euros, más un vale de 200 euros en material deportivo. El segundo clasificado se llevará un premio en metálico de 100 euros, más 150 euros en vales de compra, mientras que el tercero se llevará 75 euros y 100 euros en vales de compra. En la categoría infantil habrá medalla y detalle para los diez primeros clasificados.
Otro apartado relevante es la apertura de la pesca con muerte, que tendrá lugar el mismo sábado 18 de abril. Para ello, la feria pondrá a disposición del pescador del campanu la infraestructura para proceder a su remate o subasta pública el domingo 19 de abril.
Tal y como detalló anteriormente María Ángeles Fernández, "Geli", directora de la Feria del Salmón, la cita es "una fiesta de interés turístico nacional", lo que convierte al evento en un poco de atracción de público "no solo de caza y pesca, sino también visitantes que quieren conocer Cornellana y Salas".
