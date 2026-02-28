María Suárez, la cordobesa que dirige el Plan de Sostenibilidad Turística de Salas: "El monasterio de Cornellana es una infraestructura de mucho potencial"

María Suárez, cordobesa que llegó a Salas en 2023, lidera el Plan Estratégico de Sostenibilidad Turística del concejo, que cuenta con una subvención de un millón de euros por parte del Ministerio de Industria y Turismo. El proyecto incluye iniciativas para potenciar el turismo como la musealización de la Torre Valdés-Salas, la creación de una nueva web turística o el futuro monolito de información que estará disponible las 24 horas. Asimismo hay otros frentes de trabajo que van desde mejoras en caminos a un lavado de cara del casco histórico de la villa.

-¿Cómo podría explicar a los vecinos de Salas en qué consiste el Plan Estratégico de Sostenibilidad Turística de Salas?

-El proyecto surge porque el Ministerio de Industria y Turismo, en el año 2021, sacó una subvención extraordinaria para municipios o entidades por donde pase el Camino Santiago. Salas pidió esa subvención y obtuvo un millón de euros a finales de 2023. El objetivo era que cada ayuntamiento que concurría a la subvención, tenía como requisito que las actuaciones que quisieran plantear tenían que encontrarse dentro de cuatro ejes: Transición sostenible y verde, transición digital, competitividad y mejora de la eficiencia energética. Entonces, dentro de esos cuatro ejes, cada entidad o cada ayuntamiento podía elegir qué actuaciones creía más convenientes.

-¿Qué trabajos se han llevado a cabo en Salas?

-Se han realizado trabajos en conexiones en algunos caminos, entre otras cosas. En el eje 1, de transición sostenible y verde, tan solo falta por ejecutar una obra, que es la del paseo fluvial del Río Nonaya, que cuenta con un presupuesto de 142.000 euros. Lo demás, dentro de ese eje, ya se ha ejecutado, como la obra del Camino Santiago. También se está ejecutando una obra en la red de la Rodriga y se han instalado varios paneles sobre la ruta de la cascada del Nonaya, además del arreglo de la subida al Pico Aguión, que es muy transitada por ciclistas.

-El lavado de cara para el casco urbano también se incluyó en el Plan Estratégico.

-La obra del plan de movilidad está incluida en el eje dos. Con ella se pretende reorganizar el tráfico. En ese sentido, también se ejecutó en su día la mejora de la eficiencia energética en la piscina, mediante la cual se mejoró el tejado y la estructura. También se está ejecutando la obra de los puntos de recarga, a partir de la que se va a poner un punto de recarga de vehículo eléctrico en Cornellana y otro en La Espina.

-¿Qué dice la población respecto a todos los trabajos que se han acometido?

-La pasada semana, el día que presentamos la ruta Valdés-Salas, fueron bastantes personas las que me pararon para decirme que estábamos haciendo muy buen trabajo, que los vecinos estaban muy contentos con las actuaciones. La valoración general es que las obras están dando sus frutos y que debemos seguir por ese camino.

-Uno de los proyectos más llamativos es el de Salas como Destino Turístico Inteligente.

-El Destino Turístico Inteligente (DTI) se basa en varios ejes también y lo patrocina Segittur (la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas). Lo que permite es diferenciar a Salas de otros municipios asturianos que no cuentan con el sello de calidad en el ámbito de la sostenibilidad y la tecnología. Vamos por buen camino. Estamos elaborando una página web turística solo de turismo, que es algo que no tenía Salas. También estamos digitalizando recursos para que las personas con problemas de movilidad puedan acceder a la oficina de turismo y, mediante unas gafas de realidad virtual, puedan visitarlo de forma digital. Salas lleva varios años persiguiéndolo y creo que este año vamos a conseguir el sello.

-Salas batió este año su récord de turistas, con más de 10.000 visitantes, y rondó los 30.000 si sumamos los peregrinos. ¿Qué sabor de boca dejan estas cifras?

-Es bastante positivo y bueno para el concejo. No creo que en Salas vaya a haber un problema de turismo masivo, pero sí que creo que le da bastante vida a los alojamientos, le da bastante vida a los comercios, a cualquier establecimiento de cualquier tipo, un estanco, una tienda de ropa... Es muy positivo.

-Los comercios son vitales para atender el turismo. ¿Qué medidas han aplicado en este sentido?

-Hemos sacado adelante el Plan de Promoción de Productos Locales, con productos elaborados en el concejo y que destacan por su calidad. Luego está la marca de calidad, la cual engloba a todos los establecimientos, y alojamientos del sector turístico que se dedican a dar un servicio no solo al peregrino, sino también al visitante en cuanto a estándares de calidad que tiene que cumplir un establecimiento

-El mes que viene Salas acoge la Asamblea del Consejo Asesor de Pueblos Mágicos. ¿Qué implica para el concejo estar presente y ser un actor relevante en estos espacios?

-Es algo muy importante porque atrae a visitantes de otros pueblos e instituciones de otras partes del país. Le da una relevancia también a Salas, de que se pueda promocionar, de que se pueda publicitar, de que se pueda conocer más. Además, las redes sociales son fundamentales. Pueblos Mágicos se mueve mucho y es fantástico que vengan y nos den visibilidad.

-Por otro lado, el monasterio de San Salvador de Cornellana está triunfando en cada jornada de visitas guiadas y puertas abiertas. ¿Qué planes a futuro hay con ello?

-El monasterio tiene mucho éxito, muchísimo. Cada jornada de visitas guiadas reúne a 50 o 60 personas, lo que es una barbaridad. En cuanto al plan de uso, está casi terminado. Depende también del inicio de la tercera fase, pero está claro que es un foco de atracción, uno de los estandartes para la promoción turística y cultural de Salas. Es un activo muy potente. Y de hecho, ahora una de las acciones que tenemos pendientes es recrear históricamente el monasterio, es decir, por siglos. El objetivo es que se pueda conocer cómo era cuando se fundó así como el resto de sus etapas siglo a siglo. Es una infraestructura de mucho potencial que la gente cada vez viene más a visitarla.

-¿Qué queda pendiente de acometer del Plan Estratégico?

-El Plan finaliza el 31 de mayo, fecha en que tienen que estar ejecutadas todas las actuaciones y, el 30 de junio, tienen que estar justificadas. Entre los proyectos pendientes se encuentra el plan de marketing digital, que tiene un presupuesto de 25.000 euros aproximadamente, además de la musealización de la Torre Valdés-Salas, que está en proceso de contratación. El proyecto prevé instalar, en las diferentes salas de la torre, pantallas y proyectores para explicar la historia de Salas y de la torre. Estamos a la espera y, en cuanto lo tengamos listo, que será pronto, se comenzará a trabajar. Además, otro proyecto que queremos acometer es la instalación de un tótem interactivo en el exterior del Ayuntamiento para que los visitantes y peregrinos puedan descubrir dónde comer, dónde descansar o qué lugares visitar sin necesidad de que la oficina esté abierta.