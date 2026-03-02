Colorido desfile, chocolatada y verbena como fin de fiesta: estos son los horarios del Carnaval de Salas de este sábado

Salas ya tiene horarios para celebrar su Carnaval. La Comisión de Fiestas ya desveló los horarios y puntos de encuentro para el próximo día 7 de marzo, fecha en que se celebrará el gran desfile. Pero no será la única cita de la jornada. Desde las 17.00 horas se sucederán las actividades para llenar el concejo de color, música y diversión.

Así, los salenses están citados a las cinco de la tarde, en la plaza de la Veiga, donde media hora después arrancará el gran desfile de Carnaval. Más tarde, a las 19.00 horas, se celebrará una chocolatada en la plaza de la Campa que servirá para reponer fuerzas antes del momento culmen de la jornada: una verbena en la plaza de la iglesia en la que actuarán Grupo Dcano y un DJ a partir de las 23.00 horas.

Muchos premios para los participantes

El gran desfile de Carnaval contará con dos premios populares para las categorías "Carrozas y grupos" y "Tríos, parejas e individual", ambos compuestos por una cesta de productos donados. El público podrá elegir a su disfraz favorito depositando su voto en las tres urnas que se instalarán a lo largo del recorrido. Este premio popular está reservado "exclusivamente" para los participantes inscritos antes de viernes 6 de marzo a través de las redes sociales.

Además, este año, la Comisión de Fiestas de Salas desveló que se ha duplicado la cuantía de los premios para los primeros clasificados de las categorías. En total serán casi 2.000 euros en metálico para los premiados.

El grueso de los premios se repartirá en la categoría "Carrozas", en la que el primer puesto tiene una recompensa de 700 euros, mientras que el segundo clasificado recibirá la mitad, 350 euros. Desde la Comisión de Fiestas de Salas se indicó que, en caso de que se inscriban cuatro o más carrozas, se incorporará un tercer premio de 175 euros.

La segunda categoría corresponde a "Grupos", que requerirá de al menos cuatro integrantes para optar a los premios, que se repartirán de la siguiente manera: 120 euros para el ganador, 200 euros para el segundo clasificado y 120 euros para el tercero.

En cuanto a la categoría "Tríos/Parejas", el ganador será recompensado con 120 euros, el segundo clasificado recibirá 80 euros y el tercero obtendrá 50 euros de premio. En la categoría "Individual", se premiará con 80 euros a aquella persona que sea elegida como el mejor disfraz individual.

Así te puedes inscribir

Para poder participar, las personas interesadas tendrán dos opciones para inscribirse: por un lado, a través de las redes sociales hasta el día 6 de marzo. Por otro, con un día más de plazo y de forma presencial, hasta una hora antes del desfile, que se llevará a cabo el día 7 de marzo.

En cuanto a los precios de las inscripciones, otra de las novedades de este año, para la categoría "Carrozas" habrá que pagar un canon de 20 euros; el precio para inscribirse en la categoría de "Grupos" será de 10 euros; en "Tríos/Parejas" el precio será de 4 euros; y finalmente para la categoría "Individual" será de 2 euros.