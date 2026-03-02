Sandra Romero, experta en inteligencia artificial, despeja dudas sobre su uso a los empresarios de Salas

La formación constante es casi una obligación para prácticamente todas las profesiones. Sin embargo, lo es aún más cuando se está al cargo de un pequeño o mediano negocio, en el que la aplicación de nuevas herramientas y tecnologías no son solo una necesidad para mantenerse actualizado, sino una oportunidad para reducir la carga de trabajo e incluso para mejorar las ventas. Eso es, precisamente, lo que tratará de explicar el próximo lunes 2 la periodista y especialista en comunicación corporativa Sandra Romero, quien impartirá el taller "Pasar de ser una empresa o negocio tradicional a usar la IA para cerrar ventas", organizado por la Oficina Acelera Pyme de la Cámara de Comercio de Oviedo.

El taller de Salas será el primero del ciclo de jornadas “Impulso Asturias Digital” de la Cámara ovetense. Los siguientes se celebrarán en Mieres, Ribadesella, Villaviciosa, Luarca y Siero. En cuanto al taller salense, este se celebrará a partir de las 20.00 horas en la Casa de la Cultura.

Tal y como detalló Romero, este taller tiene un carácter "muy práctico" y está especialmente dirigido a negocios tradicionales, pequeños y medianos comercios, autónomos o profesionales independientes "que comience a utilizar la inteligencia artificial de manera efectiva". Según explicó la periodista, la mayoría de empresas pequeñas han estado "limitadas" a hacer uso de ChatGPT. "La IA es mucho más que pedir a una herramienta que haga cosas por su cuenta. Lo que vamos a explicar es que se puede implementar como un compañero más del equipo de trabajo sin importar el tipo de negocio", explicó Romero.

Sandra Romero, en el centro, tras un taller en Villaviciosa. / Foto cedida

Con esto, la especialista en comunicación corporativa recalcó que el uso continuado de la IA permitirá "la automatización de tareas sencillas como estudios de mercado o un conocimiento real del cliente".

Además, otro apartado relevante es el aprovechamiento "real" de la inteligencia artificial. "Casi todas las empresas escriben lo mismo y cuentan lo mismo cuando recurren a la IA para hacer contenidos", abundó Romero, que explicó que el lunes 2 que la clave pasa por "enseñar primero a pensar, que aprendan a contextualizar sus necesidades y aprovechar el potencial de estas herramientas". Esto, señaló, pasa también por "no utilizar una sola herramienta, si no hacer uso de las muchísimas que existen".

Precisamente, este conocimiento de la multitud de aplicaciones que hay al alcance es determinante para implementar la IA en los negocios. "Tenemos que buscar qué herramienta hace mejor cada cosa y crear un ecosistema efectivo de trabajo para avanzar", subrayó Romero, que añadió: "En el taller lo explicaremos de forma sencilla, eliminando miedos para que todos lo vean a su alcance".

Entre los usos que pueden realizar los comercios de Salas, Romero señaló que algo reseñable es la generación de imágenes "con impacto", algo que hasta ahora se está realizando generalmente "con herramientas muy genéricas" que ofrecen un contenido gráfico "que no se adapta a las necesidades". Así, la experta propone herramientas como ChatGPT y NanoBanana. "Lo primero que hay que hacer es aprovechar la gratuidad de estas herramientas y, una vez se va avanzando, adquirir una de pago", puntualizó. Además, Romero explicó que se darán ejemplos de otros pequeños y medianos comercios para que los asistentes vean el impacto de la IA en negocios similares a los suyos.