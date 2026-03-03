La fábrica de mozzarella de Salas pospone su arranque a abril, un año de retraso respecto al calendario original

Después de varios aplazamientos debido a una remodelación más compleja y laboriosa de lo estimado en un principio, la nueva fábrica de queso mozzarella que la multinacional holandesa Royal A-ware tiene en Salas prevé iniciar definitivamente su actividad en el mes de abril, según informaron fuentes de la dirección de la compañía. Eso supondrá comenzar la producción con un año de retraso respecto al calendario original.

La factoría salense, que Royal A-ware compró a Danone en 2023, lleva unos meses en periodo de pruebas y este se extenderá todavía durante el recién iniciado mes de marzo, indicaron las fuentes. No obstante, en la instalación ya está trabajando prácticamente la totalidad de la plantilla, formada por 82 empleados fijos, aunque la contratación temporal, llegado el momento, elevará la cifra al entorno del centenar.

La primera fecha que la empresa había establecido como arranque total de la nueva fábrica era abril de 2025. No obstante, la complejidad de las obras de acondicionamiento han ido imponiendo sucesivos aplazamientos que, según las últimas informaciones, contemplaban el primer trimestre de este 2026 como periodo de lanzamiento. Pero la compañía tampoco cumplirá ese plazo: el mes de inauguración será abril.

Royal A-ware cuenta con realizar una presentación pública del inicio de la producción en Salas, al que se prevé la asistencia de autoridades.

El plan de la empresa es que, cuando funcione a pleno rendimiento, la fábrica produzca unas 20.000 toneladas anuales de bolas y perlas de mozzarella fresca, ideadas principalmente para su uso en ensaladas, y que se distribuirán en hostelería y supermercados.