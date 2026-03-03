Triplete de victorias en el fútbol salense: Cornellana, Salas y La Espina se llevan los tres puntos

Los tres equipos de Salas se llevaron tres victorias en los partidos de este fin de semana. El Cornellana, que sigue líder con 50 puntos, venció 4-2 frente al Marino de Cudillero; el Salas, en cuarta posición con 44 puntos, se impuso por 0-2 al Hispano y La Espina, en el puesto décimo primero con 20 puntos, ganó 2-1 al Pillarno. Así pues, triplete de victorias en el fútbol local.

La Unión Deportiva La Espina celebra su buena racha, lo que les permite "consolidar el fortín Ranón como uno de los feudos más exigentes de la categoría, haciendo tropezar una vez más a un rival de la zona alta de la tabla". No en vano, se enfrentaron al Pillarno, que va sexto de la clasificación.

"Sabíamos de la dificultad del encuentro y de la dureza de los de Pillarno, que arrancaron con intensidad y avisaron por partida doble nada más empezar. Tampoco se hizo esperar nuestra réplica, obra de Jesús, dando inicio a sucesivas acometidas al marco rival", precisa la entidad. Con tantos de Antonio Riesgo "Toni" y Kevin Suárez, los de La Espina encadenan cinco jornadas consecutivas sin conocer la derrota, especialmente en casa, donde siguen invictos. "Este logro es de todos. ¡Porque cuando aprieta la Niebla, el Nuevo Ranón dicta sentencia!", señala en club en referencia a su lema "Niebla rojiblanca".

Foto de los del Cornellana. / R. T. C.

Penalti en el descuento

Por su parte, los de Cornellana jugaron en casa ante el Marino de Cudillero. Dice el presidente del club, Michel Prieto, que intuían que los cudillerenses "pese a estar en la zona baja de la clasificación, nos iban a poner las cosas difíciles, como así fue". Y añade: "En la primera parte no materializamos varias ocasiones claras, y nos fuimos al descanso con el miedo en el cuerpo tras marcar ellos de penalti en el descuento".

Prieto explica que en la segunda parte salieron "más enchufados y pronto nos pusimos por delante tras goles de Rubén, Javi y Álex". Sin embargo, los de Cudillero no se rindieron. "Continuamos líderes y ahora toca preparar el importantísimo partido del próximo domingo en Los Campos, ante otro complicado equipo de play-off, y donde una victoria sería un paso importantísimo para nuestras aspiraciones", concluye el presidente.

"Gran esfuerzo"

Los del Salas posando en el último partido. / R. T. C.

Por su parte, el Salas, se impuso fuera de casa ante el Hispano. "Fue un partido muy duro en uno de los campos más difíciles de la categoría", señala el entrenador salense, Roberto Balsera. Y añade: "El Hispano tuvo mucha posesión de balón, si bien hubo ocasiones para ambos equipos. A diferencia de otros partidos, esta vez en el descuento cayó para nuestro lado. Enhorabuena a los chavales por el gran esfuerzo, se lo merecen".