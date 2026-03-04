El club Salas Tiro se impone en la prueba del Campeonato de Asturias de Mieres con un récord regional

Dominio absoluto. Así se podría resumir la participación del Club Salas Tiro en el Campeonato de Asturias de Categorías de Foso Olímpico celebrado este fin de semana en Mieres, en el que cuatro integrantes del club salense se hicieron con los primeros puestos de cada una de sus categorías.

En total fueron trece los integrantes de Salas Tiro que se citaron en el campeonato regional, logrando cuatro de ellos hacerse con la victoria en su categoría. Uno de los más destacados fue Severiano Calderón, descrito por sus compañeros como un "fuera de serie", que este fin de semana dio muestra de su puntería: no solo se hizo con la victoria en la primera categoría, sino que batió el récord de Asturias con 122 aciertos.

"El primer día hice un 74 de 75 y el segundo 48 de 50. La verdad es que iba bastante tranquilo en estas competiciones", señaló Calderón, que se mostró "muy satisfecho" con su récord, que superó en un acierto la anterior marca regional. Este hito, además, supuso una nueva motivación para Calderón, que afirmó que en las próximas ocasiones "trataré de superarme de nuevo".

Un instante de la competición. / Salas Tiro

También presente en la competición estuvo Óscar Manuel García, presidente de Salas Tiro, quien logró imponerse en una disputada segunda categoría, en la que venció empatado a 42 puntos con Óscar Argüelles, también del mismo club. "La verdad es que ha salido muy bien. Hubo una gran participación, muchos de Salas, y logramos un gran resultado para el club, consiguiendo todos los primeros y segundos puestos", declaró García.

En cuanto a su disputa con Argüelles, García señaló que "estuvo muy reñido" y que "en esta ocasión la suerte cayó de mi lado". Además, el presidente del club salense adelantó que la prueba del Campeonato de Asturias prevista para este mes en Salas será, muy probablemente, modificada para no coincidir con otra competición de carácter nacional a la que asistirán la mayor parte del club de tiro de Salas. "Seguramente tengamos que cambiarla porque no nos queda otra. Este año el calendario está muy apretado", concluyó García.

Por su parte, Alejandro Argüelles resultó ganador de la tercera categoría tras otra final apretada en la que se impuso a su compañero de club, Luis María Alonso, tras obtener 39 puntos en la final, por 35 de su oponente. "Tuve una buena regularidad y al final pude clasificarme para la final, que era el objetivo que tenía", reflexionó Argüelles, que señaló que "una vez dentro" e iniciada la competición "empezamos a tirar, conseguí centrarme y logré un resultado muy bueno para mí".

Competidor de 71 años

Por último, el ganador de la cuarta categoría fue Ángel Piñera, quien con sus 32 puntos logró batir a su compañero de club, Óscar Lorences, con quien protagonizó la disputa más igualada con sus 31 puntos en la final. "Ha sido muy duro", reconoció Piñera, que explicó que "la juventud pisa fuerte", lo que le obliga a esforzarse al máximo.

"Yo tengo 71 años, así que cualquiera puede hacerse una idea", señaló Piñera, que se mostró satisfecho por sus resultados, además de por la gran actuación de Salas Tiro, que también logró el primer y segundo puesto en la competición por equipos: "Ha sido buenísimo. No solo luchar y pelear, sino ganar", concluyó Piñera.

Noticias relacionadas

En la competición por equipos, se impuso el conformado por Manuel Amado, Óscar Argüelles y Oscar García, con 87, 116 y 113 tiros cada uno. En segundo puesto quedó el compuesto por Luis María Alonso Martínez, Jacobo Cuesta y Luis Marcos, con 109, 96 y 111 tiros. Este "doblete" cerró una prueba del campeonato de Asturias "exquisita" para el Salas Tiro.