Desde un concurso de tiro virtual a un encuentro de artesanos de la pesca: toma nota del programa de la Feria del Salmón
El evento, previsto los próximos días 18 y 19 de abril, mantiene abiertas su inscripciones tanto para expositores como para los subasteros del campanu de Asturias
La Feria del Salmón-Capenastur de Cornellana sigue avanzando hacia la celebración de su edición número 26, que tendrá lugar los días 18 y 19 de abril. Las últimas novedades han sido las confirmaciones de los primeros expositores que se darán cita en el tradicional encuentro pesquero.
Tal y como adelantó la organización, los primeros en confirmar su presencia de cara a la próxima edición de la feria han sido, Riberfly, Radikal, la Asociación de Pescadores Mestas del Narcea y Fadovisa (Fundación para el manejo, desarrollo y conservación de la vida silvestre y su hábitat).
Por el momento, las inscripciones permanecen abiertas y se podrán realizar a través del correo electrónico "feriadelsalmon@gmail.com" o mediante los teléfonos 672298429 y 647707371. También permanecen abiertas las listas de inscripción para subasteros, que se podrá realizar a través del teléfono 663240705.
Los mejores artesanos de la pesca
La Feria del Salmón de Cornellana es, además de un punto de encuentro de aficionados a la pesca y a la caza para disfrutar de una de las jornadas más relevantes de la comarca, una oportunidad para encontrarse con los mejores expertos del sector. Eso es, precisamente, lo que se podrá experimentar los próximos 18 y 19 de abril, días en que se celebrará un encuentro con los mejores artesanos gallegos en lo que servirá de homenaje a Belarmino Martínez, reputado montador de moscas y reconocido como uno de los mejores.
Además de los puestos de empresas y entidades, y de la subasta de campanu, la Feria de Salmón acoge numerosas actividades y talleres para captar la atención y el interés del asistente.
Una de ellas es el Concurso de Tiro Virtual Capenastur 2026, el cual se celebrará desde las 11.00 horas del día 18 hasta las 14.00 horas del 19 de marzo. Habrá dos categorías: una infantil, de 10 a 17 años y otra de adultos para mayores de edad.
Además, el concurso repartirá tres premios. Por un lado, 150 euros más un vale de 200 euros en material deportivo para el ganador; 100 euros más 150 euros en material para el segundo clasificado y un tercer premio de 75 euros más 100 en vales. En la categoría infantil se entregará una medalla y un detalle para los diez primeros clasificados.
Espacio para el arte y la creatividad
Por otro lado, además del concurso de tiro, la Feria del Salmón también tiene hueco para fomentar la creatividad en torno a la caza y la pesca. Concretamente a través del concurso de fotografía de Capenastur.
Este concurso se centrará en la caza, conservación, paisajes y fauna cinegética, pesca y paisaje fluvial. Todas las fotografías presentadas deberán haber sido tomadas en Asturias y cada participante podrá presentar dos fotografías por categoría (cuatro en total).
Como recompensa, Capenastur entregará un primer premio para cada una de las categorías, caza y pesca, compuestos ambos por 250 euros y un diploma de Asturpesca. Además, las quince fotografías seleccionadas para la fase final serán expuestas en la feria del 2027.
