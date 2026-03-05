El Solo Escort de Cornellana pierde una de sus señas de identidad por el aumento de costes y los "complejos" trámites burocráticos

El rally Solo Escort de Cornellana es una de las citas deportivas más esperadas de la comarca. Este sábado tomará la localidad salense para celebrar su décimo séptima edición. Sin embargo, la prueba llega con una novedad importante y es la ausencia del servicio de bar. "El aumento de los costes, los cada vez más complejos trámites burocráticos, así como la escasez de gente para realizarlos, hacen que nos veamos obligados a dejar de prestar el servicio de bar restaurante durante los días del Solo Escort", detallaron los organizadores.

La organización de esta cita "única en el mundo" agradece el trabajo de Ana y Jose, de "El Neno Eventos", pues durante los últimos años han estado al frente del servicio realizando "un impecable trabajo, pero sobre todo, siempre dispuestos a echar un cable en lo que fuese necesario, haciéndose imprescindible su presencia en el Solo Escort". Esta decisión de prescindir del bar, añaden, conllevará más reformas en la prueba, concretamente en la entrega de trofeos y en la ubicación del parque cerrado tras la prueba. En ese sentido, la organización confirmó que próximamente detallarán estas modificaciones.

Una decisión difícil

La ausencia del servicio de bar-restaurante durante el Solo Escort supone un duro golpe para la prueba, que tal y como afirmó la organización, nació "con una idea bastante alejada de las pruebas 'tradicionales'", haciendo referencia a la esencia de "fiesta familiar" que ha triunfado durante casi dos décadas.

En ese sentido, el bar-restaurante era una de las señas de identidad en la carpa de la prueba, el cual hacía frente "a las necesidades gastronómico-festivas de participantes y público".

Noticias relacionadas

"De esa carpa, deslumbrados con las primeras luces del amanecer, ha salido de todo, coches comprados, coches vendidos, un cantante de ópera, una pedida de mano… La carpa ha sido y será historia del Solo Escort, no podemos negarlo, pero con gran dolor de corazón nos vemos en la necesidad de hacer un cambio radical", concluyó la organización de la prueba, que ya inicia la cuenta atrás para la gran jornada del sábado.