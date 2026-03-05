Teatro y juegos para educar en igualdad: Salas presenta su programación para el 8M

El domingo 8 de marzo se celebra una de las jornadas más reivindicativas del año: el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Este año será Villaviciosa el concejo que acoja la marcha autonómica, pero el resto de territorios también tienen sus propias convocatorias. Es el caso de Salas, concejo que ha centrado su programación en los más pequeños.

Las actividades en el concejo darán comienzo el 6 de marzo, en la biblioteca municipal con un taller de cuentacuentos que se llevará a cabo a partir de las 17.00 horas con el lema "Crecemos para ser iguales, ser diferentes".

Coincidiendo con la jornada de huelga, el Consistorio anunciará la identidad de la vecina premiada con el galardón "Mujer del año 2026". En esta edición, cuyo plazo de presentación de propuestas finalizó este miércoles día 4, ha contado con hasta ocho candidatas.

Ya pasado el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, concretamente el martes 10, se celebrará una actividad de animación infantil en la que los juegos tendrán como foco la igualdad. Tendrá lugar en las naves ECJ entre las 17.00 y las 18.00 horas y tiene carácter familiar.

Ya finalizando el mes, el 28 de marzo, el pabellón de La Veiga acogerá la obra "La neña de las trenzas al revés" a partir de las 18.00 horas.

La vicealcaldesa Ana Pérez Feito señaló que el objetivo de estas actividades, además de trabajar la lucha por la igualdad, está centrado en que los niños "tengan en la cabeza las referencias de la igualdad entre géneros y sexos". En cuanto al galardón de "Mujer del año", Pérez Feito apuntó que "se presentaron más candidaturas que otros años". "El jurado se reúne hoy (jueves). Todas merecen el reconocimiento y debemos resaltar sus candidaturas", concluyó.