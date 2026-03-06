El eclipse total de Sol, una oportunidad para dinamizar el turismo en Salas

El próximo 12 de agosto se producirá un eclipse total de Sol que ya está generando gran expectación. Este fenómeno podrá verse prácticamente en toda la cordillera cantábrica y, en el caso de Asturias, podría ser visible en todo el territorio, siempre y cuando se esté en lugares altos en los que se pueda ver el horizonte sin obstáculos, puesto que el eclipse se producirá sobre las 20.28 horas, cuando el sol ya estará muy bajo. Por este motivo, el Centro de Innovación Territorial ha convocado un programa de formación y preparación territorial que tendrá lugar el martes 7 de abril entre las 9.30 y las 14.00 horas en el centro cultural Juan Velarde Fuertes de Salas.

Esta formación, bajo el lema "Asturias ante el eclipse total 2026", contará con un total de 30 plazas. Los interesados en participar en este curso deberán inscribirse a través del código QR habilitado en el cartel promocional.

Cartel de la formación con el QR para las inscripciones. / Centro de Innovación Territorial de Asturias

Así, los contenidos están dirigidos a ayuntamientos y personal técnico de turismo, asociaciones turísticas y culturales, empresas turísticas, guías locales y hosteleros. Este temario tiene como objetivo facilitar la comprensión del fenómeno astronómico, garantizar una observación segura, diseñar actividades locales vinculadas al eclipse y aprovechar el evento como una oportunidad de dinamización.

Esta formación cuenta con una doble línea de actuación que el Centro de Innovación Territorial de Asturias desarrollará junto a la empresa de divulgación científica rural Allande Stars.

Por un lado, se encuentra la elaboración de un dosier técnico-divulgativo para los ayuntamientos para apoyar a los concejos rurales a prepararse para el eclipse con contenidos sobre datos astronómicos, mapas, horarios del evento, seguridad visual, normativa, ubicaciones óptimas, actividades complementarias, etc. Con este material se pretende ofrecer a los concejos herramientas para planificar, garantizar la seguridad y aprovechar la ocasión.

Por otro lado, la segunda línea está enfocada a la formación y empoderamiento del sector rural con talleres dirigidos a hostelería, alojamientos, asociaciones vecinales y agentes locales para convertir el eclipse en una oportunidad de negocio estable más allá del 2026.