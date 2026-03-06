El eclipse total de Sol, una oportunidad para dinamizar el turismo en Salas
El centro cultural Juan Velarde acoge este martes un curso de formación para profesionales del sector turístico para comprender el fenómeno astronómico y ofrecer estrategias de aprovechamiento del evento para aprovecharlo como activo económico
El próximo 12 de agosto se producirá un eclipse total de Sol que ya está generando gran expectación. Este fenómeno podrá verse prácticamente en toda la cordillera cantábrica y, en el caso de Asturias, podría ser visible en todo el territorio, siempre y cuando se esté en lugares altos en los que se pueda ver el horizonte sin obstáculos, puesto que el eclipse se producirá sobre las 20.28 horas, cuando el sol ya estará muy bajo. Por este motivo, el Centro de Innovación Territorial ha convocado un programa de formación y preparación territorial que tendrá lugar el martes 7 de abril entre las 9.30 y las 14.00 horas en el centro cultural Juan Velarde Fuertes de Salas.
Esta formación, bajo el lema "Asturias ante el eclipse total 2026", contará con un total de 30 plazas. Los interesados en participar en este curso deberán inscribirse a través del código QR habilitado en el cartel promocional.
Así, los contenidos están dirigidos a ayuntamientos y personal técnico de turismo, asociaciones turísticas y culturales, empresas turísticas, guías locales y hosteleros. Este temario tiene como objetivo facilitar la comprensión del fenómeno astronómico, garantizar una observación segura, diseñar actividades locales vinculadas al eclipse y aprovechar el evento como una oportunidad de dinamización.
Esta formación cuenta con una doble línea de actuación que el Centro de Innovación Territorial de Asturias desarrollará junto a la empresa de divulgación científica rural Allande Stars.
Por un lado, se encuentra la elaboración de un dosier técnico-divulgativo para los ayuntamientos para apoyar a los concejos rurales a prepararse para el eclipse con contenidos sobre datos astronómicos, mapas, horarios del evento, seguridad visual, normativa, ubicaciones óptimas, actividades complementarias, etc. Con este material se pretende ofrecer a los concejos herramientas para planificar, garantizar la seguridad y aprovechar la ocasión.
Por otro lado, la segunda línea está enfocada a la formación y empoderamiento del sector rural con talleres dirigidos a hostelería, alojamientos, asociaciones vecinales y agentes locales para convertir el eclipse en una oportunidad de negocio estable más allá del 2026.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles más baratos del mercado: en tres colores y por 3 euros
- Hallan en Asturias los primeros rastros de lagartos jurásicos de Europa, con 152 millones de años de antigüedad
- Multado con 200 euros los propietarios con un segundo vehículo por el uso la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Investigan la muerte de una anciana asfixiada con la cincha que la sujetaba a la cama en una residencia de Siero: un barandilla cedió y ella cayó fuera del lecho
- La vuelta más larga del Oviedo: los azules, retenidos en Madrid por lo sucedido en el Aeropuerto de Asturias
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de sofá más barato del mercado: disponible en dos piezas, que incluyen un cojín de asiento y uno lumbar
- Tres heridos en Gijón tras una colisión frontal entre dos coches: el conductor que causó el accidente da positivo en alcoholemia