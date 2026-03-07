Salas baila a ritmo de Carnaval: unas 200 personas participan en el gran desfile de la villa

Los vecinos de Salas tenían ganas de fiesta y lo dejaron claro este sábado. Un año más, las calles de la villa se llenaron de disfraces con motivo del gran desfile de carnaval. En total, para esta ocasión hubo hasta 45 inscripciones y cerca de 200 personas entre las diferentes categorías, lo que supuso un gran incremento en la participación respecto al año anterior, en la que, tal y como indicó la comisión de fiestas de Salas, apenas hubo la mitad de participantes.

“Este año la convocatoria ha ido mucho mejor, nada que ver con el anterior, cuando tuvimos solo dos carrozas”, declaró Laura González, presidenta de la comisión, quien aún seguía repartiendo los dorsales de participación a pocos minutos del inicio del desfile. De las 45 inscripciones de este 2026, ocho eran en la categoría de carrozas, 19 en grupos, 8 en parejas y 7 individuales. Además, González celebró la colaboración de los vecinos de Salas, que respondieron a la solicitud de la comisión para que las inscripciones se realizasen con antelación a través de las redes sociales.

EN IMÁGENES: Salas celebra su carnaval por todo lo alto con 200 personas y 45 inscripciones / Christian García

Así, la plaza de La Veiga se convirtió en el punto de encuentro a las cinco de la tarde. A partir de esa hora, comenzaron a llegar los participantes en el desfile además de los numerosos espectadores, de los cuales la gran mayoría acompañaron con disfraces.

En el desfile participaron barcos pesqueros, una churrería, un tiovivo e incluso el palacio de Aladdín, el cual fue construido por el grupo Peripecias, compuesto por 50 integrantes y que ya desfiló con él en el Antroxu de Avilés, donde finalizaron en 13.ª posición. “Decidimos venir porque tenemos compañeros que son de Salas y nos animaron a venir”, declaró Sonia González, que explicó la odisea para traer el aparato desde Avilés: “Tuvimos que desarmarlo para traerlo y volver a reconstruirlo. Los mecanismos son los que más han sufrido. Algunas luces y motores no funcionan, pero se ha salvado el cofre”.

Un barco pesquero

No muy lejos estaba “La perla del Nonaya”, un espectacular barco pesquero con trece integrantes entre pescadores y pequeños peces adosados a la red ubicada en la popa. “Llevamos ya diez años participando y siempre decidimos en el último momento”, declaró Javier Fojaco, “capitán” de la embarcación de un grupo que se impuso en las dos últimas ediciones. “La idea siempre es pasarlo bien, sobre todo este año que hay muchísimo más nivel”, confesó Fojaco.

Y es que tal y como explicó, el incremento en los premios ha supuesto una motivación para que la gente se lanzase a participar. “En general se solicitaba que subiesen los premios. No que el ganador se lleve más dinero, sino para motivar e incentivar la participación. Y se ha conseguido”, señaló Fojaco.

Más premios

Y es que los premios de 2026 casi doblan a los del año anterior. En total, 2.000 euros en metálico para los primeros clasificados de las diferentes categorías, a lo que se añadió un “premio popular” compuesto por dos cestas de productos locales que se entregarán a los ganadores elegidos por el público, que pudo votar en tres puntos repartidos por el recorrido.

En uno de ellos se encontraba Aída Gutiérrez, quien se mostró encantada con el ambiente del carnaval de este año respecto al anterior. “Mucha más gente y los artilugios muy logrados”, señaló. En cuanto a su voto, Gutiérrez reconoció estar “indecisa” entre dos carrozas: el barco pesquero “La perla del Nonaya” y el Titanic, con vapor incluido. “Es muy complicado elegir”, concluyó.

Noticias relacionadas

Tras el inicio del desfile, encabezado por la charanga Akelarre, las carrozas y resto de participantes recorrieron la calle principal de la villa ante la atenta mirada de los asistentes. Desde la plaza de La Veiga hasta la plaza de La Campa, donde se puso final al itinerario antes de dar paso a la siguiente actividad programada: una chocolatada con la que participantes y espectadores recuperaron fuerzas para la verbena, que arrancó a las once de la noche con el Grupo Dcano y DJ.