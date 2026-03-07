Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Villazón y Lavio ven la luz tras meses sin recibir cartas: "Es un paso adelante"

Según los vecinos, la recepción del correo postal se paralizó entre diciembre y enero, coincidiendo con la finalización del contrato del cartero, lo que ha generado problemas por el retraso de la entrega de citaciones médicas y facturas: "No todas las personas mayores estamos preparadas para hacerlo todo digital"

Un buzón de una vivienda de Villazón.

Un buzón de una vivienda de Villazón. / Christian García

Christian García

Villazón / Lavio (Salas

En plena era digital, el correo postal sigue siendo indispensable para parte de la sociedad. Las personas mayores o la imposibilidad de contar con una conexión a internet eficiente imposibilitan que, en muchos casos, se pueda volcar la correspondencia al formato digital. Esto es lo que sucede en algunas parroquias de Salas, en las cuales los vecinos dependen del reparto periódico de su correo. Sin embargo, en los últimos meses, son muchas las personas que han visto interrumpida la recepción de sus cartas, notificaciones o paquetes por la escasez de carteros.

"Nosotros estábamos acostumbrados a tener un cartero diario. Siempre han sido personas responsables, pero desde hace tiempo no recibimos el correo. Las facturas se siguen enviando, pero nosotros no sabemos cuándo llegan", declaró Argentina Riesgo, vecina de Lavio, pequeña parroquia de unos 200 habitantes que, desde principios de enero, ven cómo su correspondencia llega "a cuenta gotas", lo que está generando "muchísimos perjuicios".

En ese sentido, Riesgo señaló que "no todas las personas mayores estamos preparadas para hacerlo todo digital", algo cada vez más frecuente y que genera problemas, por ejemplo, con las citaciones médicas. "Muchos vecinos han recibido la citación médica ya pasada la fecha. No puede ser", lamentó Riesgo.

El origen de esta problemática, señaló la salense, dio comienzo en enero tras la finalización del contrato del cartero que se encargaba entonces de la correspondencia en la parroquia. "Era un chico joven, que estaba haciendo la suplencia. Desde que se marchó, pasó un mes sin recibir nada. Decidí ir a la oficina a Salas y tenía 12 cartas esperando", apuntó Riesgo, que explicó que esta misma semana apareció una cartera, un hecho reseñable tras los últimos meses: "Se conocía que había algo urgente. Pero la correspondencia general sigue sin llegar"

Problema resuelto "por el momento" en Villazón

Misma situación han experimentado los vecinos de Villazón, donde casi 400 personas apenas han recibido su correspondencia desde antes de Navidad. "El problema principal eran las notificaciones médicas. Llegaban tarde, ya pasada la cita", declaró Eusebio Fernández, presidente de la asociación de vecinos, que explicó que, pasadas semanas, varios vecinos decidieron acudir a la oficina de Correos en Salas "para recoger sus cartas y paquetes y, de paso, quejarse de la situación".

Sin embargo, en el caso de Villazón parece que el problema podría estar cerca de solventarse de forma definitiva. Tal y como detalló Fernández, esta misma semana algunos vecinos habrían tenido constancia de que Correos habría designado una persona para asumir las necesidades postales de la zona. "No sabemos si es de forma momentánea o definitiva, pero por el momento es un paso adelante", señaló satisfecho Fernández.

Noticias relacionadas

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Salas se detalló que el alcalde, Sergio Hidalgo, envió un escrito a Correos informando de la situación y solicitando soluciones, lo que parece que ha tenido efecto, al menos en el caso de Villazón. Hasta el momento, los repartos en las parroquias se limitaron a envíos de paquetes urgentes y correos certificados durante las tardes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles más baratos del mercado: en tres colores y por 3 euros
  2. Hallan en Asturias los primeros rastros de lagartos jurásicos de Europa, con 152 millones de años de antigüedad
  3. Multado con 200 euros los propietarios con un segundo vehículo por el uso la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  4. Investigan la muerte de una anciana asfixiada con la cincha que la sujetaba a la cama en una residencia de Siero: un barandilla cedió y ella cayó fuera del lecho
  5. La vuelta más larga del Oviedo: los azules, retenidos en Madrid por lo sucedido en el Aeropuerto de Asturias
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
  7. Gran sorpresa en la sanidad asturiana: la cúpula directiva del HUCA y de la zona central no seguirá tras la fusión de áreas
  8. Tres heridos en Gijón tras una colisión frontal entre dos coches: el conductor que causó el accidente da positivo en alcoholemia

Así se hará la reforma del histórico edificio de la calle Los Moros de Gijón: las piezas destruidas se recuperarán con el material de las originales

Así se hará la reforma del histórico edificio de la calle Los Moros de Gijón: las piezas destruidas se recuperarán con el material de las originales

Tineo rindió un emotivo homenaje a Trini de la Frutería La Única, nombrada “Mujer del Año”: “Siento esta distinción como un homenaje a la mujer trabajadora y a la amistad”

Tineo rindió un emotivo homenaje a Trini de la Frutería La Única, nombrada “Mujer del Año”: “Siento esta distinción como un homenaje a la mujer trabajadora y a la amistad”

Villazón y Lavio ven la luz tras meses sin recibir cartas: "Es un paso adelante"

Villazón y Lavio ven la luz tras meses sin recibir cartas: "Es un paso adelante"

Trevías "a por todas" contra la depuradora: la parroquia rural denuncia falta de participación ciudadana ante el TSJA

Trevías "a por todas" contra la depuradora: la parroquia rural denuncia falta de participación ciudadana ante el TSJA

Este es el sérum que consiguió que mi melena rubia teñida luzca sana, brillante y libre de frizz

Este es el sérum que consiguió que mi melena rubia teñida luzca sana, brillante y libre de frizz

Carmen Riesgo Rey, premiada como Mujer Emprendedora en Cangas: “Voy por la calle y veo muchas posibilidades de negocio”

Carmen Riesgo Rey, premiada como Mujer Emprendedora en Cangas: “Voy por la calle y veo muchas posibilidades de negocio”

El exalcalde de Ponga Cándido Vega ingresa en la cárcel de Álava: pagó con fondos del Ayuntamiento gastos personales y partidistas de manera "consciente y reiterada"

El exalcalde de Ponga Cándido Vega ingresa en la cárcel de Álava: pagó con fondos del Ayuntamiento gastos personales y partidistas de manera "consciente y reiterada"

Un titular indiscutible, una promesa en crecimiento y una pieza de rotación: así les está yendo a las tres salidas invernales del Avilés

Un titular indiscutible, una promesa en crecimiento y una pieza de rotación: así les está yendo a las tres salidas invernales del Avilés
Tracking Pixel Contents