Villazón y Lavio ven la luz tras meses sin recibir cartas: "Es un paso adelante"

En plena era digital, el correo postal sigue siendo indispensable para parte de la sociedad. Las personas mayores o la imposibilidad de contar con una conexión a internet eficiente imposibilitan que, en muchos casos, se pueda volcar la correspondencia al formato digital. Esto es lo que sucede en algunas parroquias de Salas, en las cuales los vecinos dependen del reparto periódico de su correo. Sin embargo, en los últimos meses, son muchas las personas que han visto interrumpida la recepción de sus cartas, notificaciones o paquetes por la escasez de carteros.

"Nosotros estábamos acostumbrados a tener un cartero diario. Siempre han sido personas responsables, pero desde hace tiempo no recibimos el correo. Las facturas se siguen enviando, pero nosotros no sabemos cuándo llegan", declaró Argentina Riesgo, vecina de Lavio, pequeña parroquia de unos 200 habitantes que, desde principios de enero, ven cómo su correspondencia llega "a cuenta gotas", lo que está generando "muchísimos perjuicios".

En ese sentido, Riesgo señaló que "no todas las personas mayores estamos preparadas para hacerlo todo digital", algo cada vez más frecuente y que genera problemas, por ejemplo, con las citaciones médicas. "Muchos vecinos han recibido la citación médica ya pasada la fecha. No puede ser", lamentó Riesgo.

El origen de esta problemática, señaló la salense, dio comienzo en enero tras la finalización del contrato del cartero que se encargaba entonces de la correspondencia en la parroquia. "Era un chico joven, que estaba haciendo la suplencia. Desde que se marchó, pasó un mes sin recibir nada. Decidí ir a la oficina a Salas y tenía 12 cartas esperando", apuntó Riesgo, que explicó que esta misma semana apareció una cartera, un hecho reseñable tras los últimos meses: "Se conocía que había algo urgente. Pero la correspondencia general sigue sin llegar"

Problema resuelto "por el momento" en Villazón

Misma situación han experimentado los vecinos de Villazón, donde casi 400 personas apenas han recibido su correspondencia desde antes de Navidad. "El problema principal eran las notificaciones médicas. Llegaban tarde, ya pasada la cita", declaró Eusebio Fernández, presidente de la asociación de vecinos, que explicó que, pasadas semanas, varios vecinos decidieron acudir a la oficina de Correos en Salas "para recoger sus cartas y paquetes y, de paso, quejarse de la situación".

Sin embargo, en el caso de Villazón parece que el problema podría estar cerca de solventarse de forma definitiva. Tal y como detalló Fernández, esta misma semana algunos vecinos habrían tenido constancia de que Correos habría designado una persona para asumir las necesidades postales de la zona. "No sabemos si es de forma momentánea o definitiva, pero por el momento es un paso adelante", señaló satisfecho Fernández.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Salas se detalló que el alcalde, Sergio Hidalgo, envió un escrito a Correos informando de la situación y solicitando soluciones, lo que parece que ha tenido efecto, al menos en el caso de Villazón. Hasta el momento, los repartos en las parroquias se limitaron a envíos de paquetes urgentes y correos certificados durante las tardes.