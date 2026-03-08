Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El barco pesquero "La perla del Nonaya" se impone en el gran desfile del Carnaval de Salas

En la categoría de grupos, el ganador fue "Aquí no hay quien tienda", mientras que en tríos/parejas e individual los ganadores fueron "La Bella y la Bestia" y "El palista de Salas"

&quot;La perla del Nonaya&quot;, ganadora de la categoría de carrozas del carnaval de Salas.

"La perla del Nonaya", ganadora de la categoría de carrozas del carnaval de Salas. / Christian García

Christian García

Salas

El gran desfile de carnaval de Salas ya tiene ganadores. Los premiados de las diferentes categorías fueron comunicados tras la finalización del evento, en la fiesta posterior. En ese momento, los participantes, y también el público, se mostraron expectantes por el resultado de un certamen que repartió 2.000 euros en metálico, el doble que un año atrás.

En la categoría de carrozas, el primer premio de 700 euros recayó en "La perla del Nonaya", un enorme barco pesquero que, además de grumetes, contó con numerosos peces que, sobre una lona en la popa de la embarcación, simularon una jornada de pesca. Esta es la tercera victoria consecutiva de los integrantes de esta peña, que ya se impusieron en las ediciones de 2025 y 2024. En segundo lugar, resultó "Tiovivo vuelta y vuelta", que se llevó 350 euros, mientras que el tercer lugar fue para "El escuadron la Salas", con un premio de 175 euros.

En la categoría de grupos, se impuso "Aquí no hay quien tienda", un grupo de amigas disfrazadas de personas mayores que simulaban asomarse a la ventana con la ropa tendida. En este caso, el premio fue de 350 euros. En segundo lugar, con un premio de 200, se situó "Tiovivo" y, en tercero, "Un baño estresante", que recibió 120 euros.

En cuanto a la categoría tríos/parejas, los ganadores fueron "La Bella y la Bestia", cuyos integrantes recibieron 120 euros de premio; "Las rapazas sobre ruedas" en segundo lugar, con un premio en metálico de 80 euros; y, por 50 euros, "El guardián de las mil y una noches" se aupó al tercer escalón del podio. Además, la categoría individual encontró en "El palista de Salas" a su ganador, que logró 80 euros.

TEMAS

