El emocionado mensaje de Sira Fernández, la salense que no se perdió ningún desfile de Carnaval en Salas: "Participar y colaborar siempre suma"

Sira Fernández es salense y una de las habituales del desfile de Carnaval de Salas. Ha visto evolucionar la cita, que este sábado reunió a más de doscientos participantes llegados de diferentes puntos de la región. Agradece el primer premio conseguido por su montaje de "La bella y la bestia" y anima a la participación vecinal.

Hoy quiero dar las gracias a todos los participantes y a todas las personas que un año más me habéis votado en el Carnaval.

Para mí este año es muy especial, porque cumplo mi décima edición participando. Todo empezó en 2017, cuando decidimos hacer una carroza entre amigos. Aquella vez nos disfrazamos de pitufos y, aunque entonces todavía no había premios, nos lanzamos igualmente a la aventura con mucha ilusión y con ganas de animar el Carnaval y que más gente se animara a participar.

Siempre digo que me encanta el Carnaval, colaborar y ver cómo Salas, año tras año, trabajando entre todos en nuestros eventos, va dando pasos hacia arriba.

En todos estos años también me he dado cuenta de algo muy importante: cada persona es un mundo, pero participar y colaborar siempre suma. De hecho, en algunos años incluso hemos donado los premios, porque lo importante es que el Carnaval siga creciendo.

Este año participamos disfrazados de La Bella y la Bestia y además con una nueva incorporación: mi prima. Creo que ya la estamos metiendo en este pequeño vicio del Carnaval. También echamos de menos a uno de los nuestros, que este año está de baja. Él mismo puede decir que nunca se había disfrazado y ahora ya le llama, y este año tenía la espina de no poder hacerlo.

Con todo esto quiero decir que, para mí, lo importante es tener salud cada año para poder pensar, preparar y trabajar para que los carnavales sigan siendo una historia que se repite y crece año tras año.

Este año tuvimos la suerte de conseguir un primer premio de trío/pareja y también el premio de voto popular, que además era una novedad de este año. Como en otras ocasiones, quise donarlos de nuevo a la comisión para ayudar a hacer unas mejoras y seguir recaudando algo más de dinero, para que el año que viene los premios puedan ser todavía mejores.

Me siento agradecida y también orgullosa, porque ayer se demostró que el jurado valoró de forma muy equilibrada, coincidiendo bastante tanto el voto popular como la valoración del jurado.

Sé que a veces igual me levanto un poco "pesaduca", pero quiero también dar las gracias a la Comisión de Fiestas de Salas y al Ayuntamiento de Salas por dejarme seguir aportando mi granito de arena. Siempre sabéis que todo lo que hago es para arrimar el hombro y ayudar en lo que se pueda.

Y por último… ¡Viva el Carnaval de Salas! ¡Qué orgullosa estoy de mi concejo!