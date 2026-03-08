Rugido de motores en Cornellana: victoria gallega y diversión en el singular rally Solo Escort
La cita de este año, la decimoséptima, contó con la participación de 21 corredores, entre los que se impuso Xesús Ferreiro y Javi Anido
Las calles de Cornellana asistieron el sábado a una jornada en la que el motor tomó el protagonismo absoluto. Un año más, y ya van diecisiete, el rally Solo Escort atrajo a numerosos espectadores que, bajo los chubascos constantes, vibraron con la veintena de participantes en la cita que abre la temporada en Asturias y que es "única". Los gallegos Xeús Ferreiro y Javier Anido se impusieron en la clasificación con un tiempo global de 57:13.548, con casi dos minutos de diferencia respecto a los segundos clasificados.
"La participación es más baja que otros años", declaró Javi Tejada, organizador del Solo Escort, que justificó el bajón entre el número de corredores y de espectadores por la climatología. Además, tal y como apuntó Tejada, este año el rally de Cornellana coincidió en fecha con una prueba del campeonato europeo que se celebró en Cataluña, lo que "nos quitó unos cuantos equipos", que se sumaron a las bajas de "otros amigos que acuden siempre pero que no tienen operativos los coches".
"Al tratarse de la primera prueba del año, muchas personas no han terminado de tener a punto los coches tras la finalización de la temporada pasada", añadió Rafael López, también organizador del rally, que explicó que, además, la cita deportiva en Cataluña "roba muchos inscritos" a uno de los "mejores rallys históricos de Europa".
"Carrera peculiar"
También estaba presente, Carlos Márquez, presidente de la Federación de Automovilismo del Principado de Asturias (FAPA), que señaló que el Solo Escort es "una carrera un poco peculiar" al tratarse de un encuentro de clásicos MKI y MKII, el cual "hay que tomarse más como una fiesta que como una carrera". "El espectáculo está siempre garantizado", apuntó Márquez, quien pese a la bajada de asistentes y participantes, se mostró satisfecho con el número de espectadores: "Es normal que baje el número de asistentes, pero a pesar de ello han vuelto a responder".
Por su parte, Ana Menéndez, propietaria del bar y la confitería Casino, declaró que "lo esperamos siempre con mucha ilusión". Sin embargo, la mala climatología "ha afectado a la afluencia de público", aunque para Menéndez "es un día para venir a Cornellana y pasarlo muy bien". Y buena prueba fueron los establecimientos de hostelería, en los cuales no cabía ni un alfiler a la hora de la comida.
