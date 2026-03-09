Goleada para el Salas y el Cornellana, más líder: el repaso a la última jornada futbolera en el concejo

Jornada plácida para el Salas, que se impuso en casa contra el Bosco en un partido en el que se hizo fuerte a través de la pegada. Por su parte, el Cornellana afianza el liderato con una victoria ajustada contra Los Campos mientras que La Espina paga la falta de puntería contra el Marino en Cudillero.

Victoria ajustada en las alturas para el Cornellana

El Cornellana logró una trabajada victoria contra Los Campos en Corvera, logrando un ajustado 1-2 en una salida difícil contra el quinto de la clasificación. El primer tiempo, que se puso cuesta arriba en la primera parte con un tanto de los locales, finalizó con un Cornellana que se vio superado por los corveranos. "Nos costó adaptarnos. Fueron muy superiores y no éramos capaces de sentirnos cómodos", señaló Alberto Álvarez, entrenador del Cornellana.

Un instante de partido de Cornellana. / Club Deportivo Cornellana

Tras el descanso, el Cornellana introdujo cambios y que surtieron efecto. La mejora en la presión y el control del balón generó varias oportunidades de gol que se materializaron en las botas de Rubén y César, que culminaron una remontada que pudo ir a más. "Tres puntos grandísimos que sirven para seguir en primera posición", concluyó Álvarez. El Cornellana se afianza líder de la clasificación con 53 puntos, cuatro más que Tapia y Versalles.

El Salas hace muestra de su pegada

El Salas se impuso por un contundente 4 a 0 contra el Bosco en el que la eficacia goleadora se complementó a la firmeza defensiva. "Estuvimos muy seguros en defensa, sin pasar apuros", declaró el entrenador salense Roberto Balsera, quien destacó que, pese a que el equipo no logró generar demasiadas ocasiones, "fuimos muy efectivos en nuestras llegadas".

Además, el míster local señaló que el resultado es una "buena victoria contra un rival que suele sacar buenos resultados contra los equipos de zona alta" con la que esperan "seguir con esta racha positiva". Con este resultado, el Salas se mantiene en la pelea por el playoff gracias a sus 47 puntos, a dos de Versalles y Tapia y con tres de ventaja sobre Los Campos.

Tablas en Cudillero para La Espina

La visita de La Espina a Cudillero para enfrentarse al Marino se saldó con empate a cero en un partido en el que la "falta de chispa" perjudicó a los salenses. El encuentro arrancó con dominio local de la posesión, que propició las primeras ocasiones a su favor. Sin embargo, no lograron convertirlas en gol, dando oxígeno a La Espina, que disfrutó de alguna ocasión en botas de Kevin y Miguel.

Un instante de partido de La Espina contra el Marino de Cudillero. / Unión Deportiva La Espina.

Con cero a cero en el marcador, ambos conjuntos se dirigieron a vestuarios y, tras iniciar los segundos 45 minutos, La Espina pisó el acelerador y se hizo fuerte en el balón parado, con ocasiones de Kevin y Lobato que no lograron acabar en el fondo de la red. Con todo por decidirse, Jesús estuvo a punto de poner el 0-1 para los visitantes. Mismo resultado poco después para Kevin, cuyo disparo fue despejado por el portero con la rodilla. Con este resultado, La Espina se mantiene décimo primero empatado a 21 puntos con el Llaranes B y con dos de ventaja respecto al Raíces.