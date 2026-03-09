Manuela Quintana, "Manolita la del Hotel Soto", nueva Mujer del Año de Salas por ser ejemplo de integridad y lucha

Luchadora, emprendedora, cariñosa y con tesón. Así describen a Manuela Quintana, "Manolita" la del Hotel Soto, vecina de Salas que acaba de ser reconocida como Mujer del Año 2026 en el concejo. El Ayuntamiento de Salas hizo el anuncio, este domingo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer.

Manuela, o Manolita, como la conoce su entorno cercano, es conocida en el concejo por ser la fundadora del Hotel Soto, cuyo nombre surgió del pueblo de su marido, Olegario, quien falleció cuando ella era aún joven. Ahora, con 90 años, y tras ser haber sido ejemplo de "mujer íntegra y luchadora", será homenajeada por sus vecinos en un acto que el Ayuntamiento detallará en próximas fechas.

Ocho candidaturas

En esta ocasión, el Consistorio recibió hasta ocho candidaturas, un incremento notable respecto a la edición del año pasado, cuando solo se entregaron tres propuestas.

Natural de La Folguerosa (Malleza), Manuela Quintana se trasladó a la capital del concejo "muy joven" decidida a trabajar en la pensión regentada por una pariente. Tras fundar Hotel Soto, compaginó el trabajo con la crianza de tres hijos "a los que sacó adelante con trabajo y mucho esfuerzo".

Así, durante décadas, asumió las responsabilidades del bar y del hotel con el cuidado de sus hijos y, además, de sus sobrinos tras el fallecimiento prematuro de su hermana. "Trabajadora incansable, generosa y de semblante siempre dulce", señala la candidatura de Quintana, en la que se aseguró que su vida "daría para escribir un libro".

Y es que, como bien señaló la propuesta, su alma incansable y su ansia por ayudar a los demás sigue estando presente, puesto que, siempre que puede, "sigue escapándose al hotel para echar una mano a su hija y a su nieta en las labores del día a día aunque estas prefieran que disfrute de su merecido descanso".