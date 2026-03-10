¿Estás pensando en emprender? Te interesa esta formación en Salas sobre las ayudas europeas Leader

El Gobierno del Principado anunció, el pasado mes de febrero, la convocatoria de presentación de solicitudes para el ticket rural y ayuda a la contratación de la subvención Leader, una iniciativa que tiene como objetivo impulsar el empleo en las zonas rurales y que, en esta ocasión, cuenta con un presupuesto de 2,9 millones de euros. Por ello, y con la intención de que los interesados reciban toda la información necesaria sobre estas ayudas, se celebrarán una serie de jornadas organizadas por la Red Asturiana de Desarrollo Rural (Reader) y la Caja Rural de Asturias en diferentes puntos de la región. La primera cita será el próximo jueves 12 de marzo en Salas.

La cita tendrá lugar en el Centro Cultural Don Juan Velarde Fuertes y dará comienzo a las 11.00 horas. En este encuentro, se detallará toda la información necesaria para postularse como receptor de estas ayudas. Para asistir, será necesario escanear el código QR que se encuentra en redes sociales.

Cartel anunciativo de las jornadas Leader en Salas. / C. R. A.

Posteriormente, estas jornadas se trasladarán a lo largo del mes a otros concejos: Grado, Mieres, Boal e Infiesto. Así, con la asistencia a estas jornadas explicativas, los interesados en las ayudas podrán tener absoluta constancia del funcionamiento de dos medidas destinadas a la creación de empleo en las zonas rurales.

En concreto, respecto al ticket rural, esta subvención puede alcanzar hasta los 50.000 euros siempre y cuando la actividad se mantenga durante cinco años. Por su parte, el ticket asalariado, con un máximo de 20.000 euros, tiene como requisito que la contratación se mantenga durante dos años. Las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo 17 de abril.

Desde el año 2016, el Principado ha concedido 679 ayudas vinculadas al ticket rural, de las cuales, cerca del 60 por ciento han sido concedidas a mujeres.