La ruta de la cascada del Nonaya, "única" en España, renueva la bandera de "Senderos Azules"
En los últimos años, el Ayuntamiento de Salas ha invertido en mejoras para la señalización y el pavimento de una senda que comparte itinerario con el Camino de Santiago Primitivo
El alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, recogió recientemente la bandera "Sendero Azul" 2026 que se ha otorgado, por segundo año consecutivo, a la senda de la cascada del Nonaya, "una de las rutas más visitadas de nuestro concejo". Este listado de senderos azules, elegido por la Asociación de Educación Ambiental y de Consumidor (ADEAC), tiene como objetivo alcanzar un turismo "más activo y saludable" respetando el entorno natural y cultural además de desestacionalizar el turismo durante todo el año.
"Para nosotros significa mucho. Ya sabemos no solo lo que es conseguirla, sino ahora también renovarla. Es muy importante, ya que la ruta de la cascada del Nonaya es la más conocida de nuestro concejo", declaró el concejal de Turismo, Desarrollo Local y Nuevas Tecnologías de Salas, Alejandro Bermúdez, que detalló que la senda es, además "la ruta más transitada y demandada" y de la que los que la pisan "salen encantados".
En concreto, la senda de la cascada del Nonaya es una ruta "fácil" de ida y vuelta, en la que las personas que la visitan estacionan su vehículo en la villa de Salas, desde donde inician la ruta y a donde, al regresar "pueden tomar algo o comer". Además, Bermúdez señaló que la baja dificultad del trayecto la convierte en una ruta ideal para familias que, al final del trayecto, pueden disfrutar de un "salto de agua muy bonito" como es la cascada que forma el Nonaya.
Además, el edil de Turismo no dejó escapar la oportunidad de invitar a los visitantes a recorrer la ruta en esta época del año, puesto que "baja con una gran cantidad de agua" que permiten disfrutar de un entorno "muy bonito".
Mejoras a lo largo de recorrido
Durante los últimos años, el Ayuntamiento de Salas ha llevado a cabo diversas inversiones para la mejora de la ruta, como la renovación de la señalización a lo largo del camino, la mejora de los pavimentos y otros trabajos para facilitar el tránsito del agua.
"La señalización de la ruta de la cascada del Nonaya contaba ya con más de 20 años, en torno a las tres décadas", señaló Bermúdez, que detalló que el estado deteriorado animó a renovar y ampliar todos los elementos: "Se añadió una nueva señalización que explica las diferentes cosas que uno puede encontrar por la ruta, como la historia de los puentes que hay a lo largo de la ruta, las viejas minas de Caolín o sobre la flora y la fauna y el camino primitivo".
Así, todos estos elementos fueron renovados e incrementados a lo largo de la ruta. Del mismo modo, Bermúdez detalló que las labores en los pavimentos se llevaron a cabo para reducir la presencia de barro.
Actualmente, la senda tiene varias intervenciones en proceso, la cuales "están casi acabadas" y que, en opinión del concejal de Turismo, permitirán la renovación de la bandera: "Creemos que lo conseguiremos de nuevo porque hemos hecho muchísimas mejoras y seguimos en ello".
Una senda "única" gracias al Camino de Santiago
Por otro lado, el edil quiso destacar que la ruta de la cascada del Nonaya "es Patrimonio de la Humanidad" puesto que comparte recorrido con el Camino de Santiago Primitivo. "Es única. No hay ningún otro sendero en España que tenga ambos distintivos: bandera de sendero azul y Patrimonio de la Humanidad. Otro atractivo del que estamos muy contentos", concluyó Bermúdez.
