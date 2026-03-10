Evacúan en helicóptero a un trabajador de 38 años con grandes quemaduras tras un accidente con un depósito de gasóleo en Salas

Susto en la pequeña localidad de Espinedo, en Salas. Un trabajador de 38 años, operario de una conocida empresa de carrocería y vecino de la villa salense, resultó herido grave mientras manipulaba un depósito de gasóleo. El empleado fue trasladado en helicóptero al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y, según informó el 112, su estado es grave por grandes quemaduras.

El responsable de Carrocerías Cosmea, Fernando Cosmea, confirmó lo ocurrido: "Se quemó con un depósito que estaba manipulando". El empresario, al frente de esta firma creada en 1938 y dedicada a la venta y fabricación de vehículos industriales, se mostró preocupado y visiblemente afectado por la situación.

La llamada al servicio de emergencias se produjo a las 18.15 horas y fueron los propios compañeros los que dieron parte del suceso. Indicaron que el herido, que según la información que maneja el 112 se encontraba soldando en el momento del suceso, fue el único trabajador afectado por el incidente y de inmediato se movilizó el helicóptero para atenderlo dada la gravedad de las quemaduras sufridas.

Efectivos desplazados al lugar del suceso

Además del helicóptero, se trasladó a Espinedo a un equipo médico de la UVI móvil de Oviedo y un equipo de atención primaria de la zona. De manera paralela, efectivos de Bomberos de Asturias se desplazaron al lugar para hacer mediciones para descartar que existiera una fuga que pudiera provocar más heridos o nuevos daños. Este extremo quedó descartado, pues las mediciones registradas estaban dentro de la normalidad. Los bomberos se marcharon del lugar a las 19.11 horas.

Por parte de la Guardia Civil se envió a Espinedo a una patrulla de Seguridad Ciudadana del puesto de Salas, así como el equipo de Polícia Judicial de Pravia, que se hará cargo de la investigación. El Instituto armado indica que al ccidente se produjo mientras el trabajador soldaba un depósito.

El herido es natural de la localidad salense de Sobrerriba, a apenas 4 kilómetros de Espinedo. Actualmente reside con su mujer en la villa de Salas. La noticia ha generado mucha preocupación en el concejo, donde tanto él como su familia son muy conocidos.