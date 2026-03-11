El Instituto de Estudios Asturianos repasa la historia y patrimonio de Salas: "Es una de las colecciones más preciadas del Ridea"

El centro cultural Juan Velarde Fuertes de Salas acogerá el próximo lunes 16 la presentación de la guía "Asturias concejo a concejo" que elabora el Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea). Esta guía forma parte de una serie que el Instituto lleva elaborando desde hace varios años y cuyas últimas ediciones tienen como protagonistas a Salas y Grado.

La presentación tendrá lugar a las 19.30 horas y al acto acudirá el autor, Juan Ramón Fuentes, quien estará acompañado por el subdirector del Ridea, Andrés Martínez, quien se encargará de presentar el encuentro. También participarán el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, y el presidente de Ridea, Ramón Rodríguez.

Visión general

"Es una de las colecciones más preciadas del Ridea", confesó Rodríguez, que explicó que esta guía "trata de dar una visión general del concejo" con una vocación divulgativa "rigurosa". "No es la típica guía de turismo", añadió el presidente del Ridea.

En concreto, explicó que el primer apartado de la guía detalla la geografía de Salas, su vegetación, clima y particularidades del terreno, mientras que otro apartado profundiza en la economía tradicional del concejo y en el estilo de vida de sus residentes. En ese sentido, Rodríguez apuntó que la obra "realiza un repaso por la historia del concejo y hace referencia también al patrimonio histórico y artístico".

Precisamente, en el apartado patrimonial la guía navega por las tradiciones y leyendas particulares propias del concejo que, en sus últimas páginas, finaliza con una serie de itinerarios turísticos.