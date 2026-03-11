El Instituto de Estudios Asturianos repasa la historia y patrimonio de Salas: "Es una de las colecciones más preciadas del Ridea"
En la presentación, el lunes a las 19.30 horas en el centro cultural Juan Velarde Fuertes, estará presente Juan Ramón Fuertes, autor de la obra
El centro cultural Juan Velarde Fuertes de Salas acogerá el próximo lunes 16 la presentación de la guía "Asturias concejo a concejo" que elabora el Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea). Esta guía forma parte de una serie que el Instituto lleva elaborando desde hace varios años y cuyas últimas ediciones tienen como protagonistas a Salas y Grado.
La presentación tendrá lugar a las 19.30 horas y al acto acudirá el autor, Juan Ramón Fuentes, quien estará acompañado por el subdirector del Ridea, Andrés Martínez, quien se encargará de presentar el encuentro. También participarán el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, y el presidente de Ridea, Ramón Rodríguez.
Visión general
"Es una de las colecciones más preciadas del Ridea", confesó Rodríguez, que explicó que esta guía "trata de dar una visión general del concejo" con una vocación divulgativa "rigurosa". "No es la típica guía de turismo", añadió el presidente del Ridea.
En concreto, explicó que el primer apartado de la guía detalla la geografía de Salas, su vegetación, clima y particularidades del terreno, mientras que otro apartado profundiza en la economía tradicional del concejo y en el estilo de vida de sus residentes. En ese sentido, Rodríguez apuntó que la obra "realiza un repaso por la historia del concejo y hace referencia también al patrimonio histórico y artístico".
Precisamente, en el apartado patrimonial la guía navega por las tradiciones y leyendas particulares propias del concejo que, en sus últimas páginas, finaliza con una serie de itinerarios turísticos.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
- Multado con 200 euros sin exceder la velocidad: la DGT se pone seria de cara a Semana Santa con el nuevo radar en autovía que ya sanciona a los conductores
- El pulpo, las llámpares y el pescado de roca, protagonistas de las primeras jornadas gastronómicas del pedreru en Gozón y Carreño
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
- Evacúan en helicóptero a un trabajador de 38 años con grandes quemaduras tras un accidente con un depósito de gasóleo en Salas
- Alerta para conductores asturianos: una conocida marca pide dejar de usar sus coches por 'riesgos graves para la seguridad
- Manuela Quintana, 'Manolita la del Hotel Soto', nueva Mujer del Año de Salas por ser ejemplo de integridad y lucha
- Se buscan 100.000 metros cuadrados en Asturias para el gran almacén de datos de IA: 'Tenemos prisa; si no, consideraremos Galicia o Cantabria