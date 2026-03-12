Así es el "skyline" de Salas desde el Pico Aguión: nuevos paneles ayudan a entender las espectaculares vistas desde esta cima

"El paisaje también merece que te lo expliquen". Así comunicó la concejalía de Turismo de Salas la instalación de tres paneles informativos en el pico Aguión, el techo del concejo que se alza a casi 1.000 metros de altura (921 metros, concretamente). La cima, que supone el final de una ruta de más de 9,6 kilómetros, brinda a los visitantes unas espectaculares vistas que ahora se entienden mejor gracias a tres paneles informativos que señalan cada punto de interés en el mapa.

"La cima del Pico Aguión es realmente privilegiada porque se trata de la cima de máxima altura en 50 kilómetros a la redonda. Se tiene una vista de 360 grados muy amplia que, en días despejados, permite ver los Picos de Europa o la costa asturiana", declaró el alcalde de Turismo, Desarrollo Local y Nuevas Tecnologías, Alejandro Bermúdez.

Sostenibles

Esta situación "envidiable" motivó al Consistorio a realizar mejoras en el lugar, dando como resultado la instalación de unos paneles que permiten ver los diferentes puntos que lo rodean. Además, la cima del Aguión acoge el único radar meteorológico con el que cuenta la AEMET (Asociación Española de Meteorología) de Asturias.

Estos paneles, tal y como detalló el área de Turismo, son además sostenibles, puesto que están fabricados mediante madera con certificación ISO de ecodiseño. Bermúdez señaló que el equipo de gobierno está "muy satisfecho" con la medida y confió en que las personas que se acerquen a la cima del Aguión aprueben también el nuevo recurso que muestra, en detalle, el resto de montañas y picos que rodean la cima salense.

Objetivo, La Vuelta a España

Una de las grandes esperanzas del Ayuntamiento de Salas es convertir al concejo en línea de meta de una etapa de La Vuelta a España. El pasado año, el Consistorio asfaltó cerca de medio kilómetro del tramo final del Aguión dentro de la estrategia para que la cima acoja un final de etapa de la prueba ciclista.

En ese sentido, Bermúdez señaló que la instalación de los tres carteles informativos llega para complementarse con los trabajos realizados en la zona. "Viene a sumarse a los arreglos que estamos haciendo en el Aguión, como el asfaltado que llega hasta la cima", comentó Bermúdez, que explicó que el objetivo municipal es hacer del Aguión un foco turístico y darle así la visibilidad "para seguir peleando porque sea un posible final de etapa".