Edita del Llano y su primera exposición artística en Salas, tierra de origen de su padre: "Empecé a pintar y para mí fue un refugio"

Edita del Llano, vecina de Llanera pero que lleva a cabo su vida laboral en Salas, es una apasionada del arte, afición a la que dedica horas y horas de trabajo durante las noches y que hoy, viernes 13, a las 17.00 horas, inaugura su primera exposición en el centro cultural Juan Velarde Fuertes, en la capital del concejo. En la muestra, titulada "Mi trayectoria en la pintura", la llanerense mostrará más de una veintena de cuadros que ha ido creando durante los últimos diez años y que podrán ser visitados en el centro cultural hasta el próximo 31 de marzo.

"Aquí hay diez años de trabajo, de los cuales los primeros cinco me centré en pintar al óleo y en acrílico", declaró Del Llano minutos después de terminar de instalar todos los cuadros, labor que le ha llevado un par de días una vez finalizado el horario laboral. Tal y como explicó la llanerense, que cuenta con gen salense por parte de su padre (natural de Cornellana), la pintura llegó a su vida de la mano de Mari Cruz Rozas, quien impartía clases en Llanera y con quien también se adentró en la cerámica "que llevo dos años realizando".

Algunas de las obras realizadas por Edita del Llano. / Christian García

En sus obras, que se dividen entre óleos, acrílicos y acuarelas, siempre hay un hilo conductor que concreta todos los cuadros: la naturaleza. "Me encanta pintar elementos de la naturaleza. Soy una enamorada de los verdes, pero sobre todo de las flores. Es algo que me entretiene y que no dudé en hacer", declaró la artista, que detalló que comenzó a profundizar en la naturaleza con Rozas, con quien se centró en paisajes pintados al óleo y acrílico. Después, ya con Duli García, descubrió nuevas técnicas y empezó a "jugar con colores y mezclar volúmenes". Así, Del Llano encontró el campo del que ahora disfruta: pintar flores, pájaros o paisajes mediante acuarelas, "la técnica más difícil".

Para Edita del Llano, esta exposición no solo es una forma de que otras personas vean el trabajo que ha ido realizando los últimos años, sino que es la culminación de un camino que arrancó una década atrás tras el fallecimiento de su padre y un accidente de su madre.

Cuadros de acuarela elaborados por Edita del Llano. / Christian García

"Mi vida cambió de un día para otro tras la muerte de mi padre, quedarme sin trabajo y un accidente de mi madre. Empecé a pintar y para mí fue un refugio", confesó Del Llano, que no dejaba ni un día sin idear una nueva obra. "Todos los días hacía una lámina o un cuadro. Con el tiempo descubrí que era lo mío y creo que el resultado me está dando la razón", declaró la artista.

Y esta labor, además, lo hace compaginándolo con su trabajo en Salas, lo que le deja pocas horas al día para poder echar mano del pincel. Por ello, la noche se convierte en el mejor compañero de viaje: "La noche te da más silencio, más tranquilidad y te permite centrarte más porque la cabeza se abstrae. Me siento más pendiente de lo que estoy haciendo y las ideas van surgiendo sobre la marcha".

Precisamente, en esos momentos de inspiración nocturna, Del Llano señaló que, una vez hallada la idea, "la dibujo al momento". Sin embargo, no le gusta atarse a las primeras imágenes que se le vienen a la cabeza: "Nunca sabes el resultado final hasta que lo ves terminado. Si durante el proceso se me ocurre añadir o quitar algo, lo hago".