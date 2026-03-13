Salas descubre los entresijos de los fondos Leader, una herramienta "clave" para "luchar contra el reto demográfico"

El centro cultural Juan Velarde Fuertes de Salas acogió este jueves la primera sesión de las jornadas "Leader Caja Rural de Asturias" organizada por Reader (Red Asturiana de Desarrollo Rural), en la que se ofreció información sobre la convocatoria de solicitud del ticket rural y de las ayudas a la contratación, las cuales pueden alcanzar los 50.000 y 20.000 euros, respectivamente, gracias al presupuesto de 3 millones de euros para impulsar el empleo en las zonas rurales. La presentación de solicitudes finalizará el próximo 17 de abril.

A la formación de este jueves asistieron la directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural, Begoña López; el gerente del Centro para el Desarrollo del Valle de los Entrecabos, Eloy Rodríguez; el alcalde de Salas y presidente del grupo de desarrollo del Valle del Ese-Entrecabos, Sergio Hidalgo; la gerente del grupo de desarrollo rural del Alto Narcea-Muniellos, Belén Liste; la directora de Sector Primario y Agroalimentación de Caja Rural Asturias, Mónica Fernández; el gerente de Reader, Juan Antonio Lázaro; y el jefe de servicio de Desarrollo Rural, Ignacio García.

Asistentes a la jornada de formación sobre fondos Leader en Salas. / Christian García

Durante la presentación del acto, Begoña López destacó la "tremenda" importancia que representan los fondos Leader, unos tres millones de euros, invertidos en el ticket rural y para el ticket asalariado, el cual es una ayuda para facilitar la primera contratación de una empresa y que desde el Principado "queremos poner el acento". Para la directora general, estas subvenciones son una herramienta clave para "luchar contra el reto demográfico".

Preguntada por el impacto que estas subvenciones tienen para los emprendedores, López señaló que, especialmente el ticket asalariado, es una oportunidad de "ayudar a crecer y expansionar la empresa" a los emprendedores que la reciban. Además, detalló que contar con un trabajador también tiene efecto en la disponibilidad del empresario para poder a acudir a actividades paralelas a las laborales. "Vemos una oportunidad para mejorar la vida de las personas que quieren vivir en el medio rural", concluyó López.

"Se espera a última hora"

Por su parte, Eloy Rodríguez, detalló que en la convocatoria del 2025 se aprobaron cuatro tickets para asalariados en la comarca, lo que supuso una aprobación del 100 por ciento de las solicitudes. En esta convocatoria, Rodríguez confirmó que ya se ha presentado alguna solicitud pero que "la experiencia nos dice que siempre se espera a última hora".

En cuanto a los sectores con mayor interés en la ayuda para contratación, el gerente comentó que las empresas solicitantes abarcan varios sectores, desde ganaderías, estudios de arquitectura o negocios de hostelería.

Del mismo modo, Rodríguez confirmó que el ticket autónomo "está totalmente asentado" y que el único problema es que "siempre tenemos más solicitudes de fondos", por lo que se llevan a cabo labores de priorización mediante puntuaciones, a lo que se suma una lista de espera pendiente de que si algún proyecto agraciado se cancelase, las ayudas pasen al siguiente solicitante.

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Finalmente, el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, celebró un año más la convocatoria de estas ayudas, de las cuales pudo presumir que el año pasado tuvieron un gran impacto en Salas con más de una docena de proyectos subvencionados. "Me siento muy orgulloso de esto. En esta comarca hay tejido empresarial y hay gente que quiere emprender y que tiene ganas de llevar proyectos cabo", declaró el regidor municipal.