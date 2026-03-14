"Queremos hacer atractivo el municipio para que los jóvenes no se vayan"

La gestión municipal en Salas se enfrenta a un doble reto: mantener vivos los servicios y la actividad económica en un concejo marcado por el desafío demográfico, al tiempo que se abren nuevas oportunidades. En esta entrevista, el alcalde repasa las principales líneas de actuación de su mandato, desde la atención a los problemas cotidianos de los vecinos a la apuesta por atraer empresas y generar empleo. La puesta en marcha del futuro polígono industrial y la captación de fondos europeos y otras ayudas públicas aparecen como ejes clave de su estrategia. También destaca el papel del turismo ligado al Camino de Santiago y del patrimonio histórico como motor económico creciente. El regidor subraya la importancia de mejorar infraestructuras y comunicaciones para fijar población y atraer habitantes.

Villa de Salas.

–Si tuviera que señalar tres decisiones o proyectos que definan su gestión al frente del Ayuntamiento, ¿cuáles serían y por qué?

–Es muy importante el día a día y dar solución a los problemas diarios de los vecinos, que al final son muchas cosas. Otra cuestión es la apuesta decidida por luchar a muerte para que las iniciativas económicas de emprendimiento salgan adelante. Queremos que haya creación de empresas, inversiones. Eso es fundamental. Hemos conseguido cerrar el año pasado con 40 desempleados menos en las listas del paro. En 2025 estamos en el occidente por segundo año consecutivo en los municipios que más empresas crean y ese es el objetivo. Asesoramos a empresas y ayudamos a la creación de empleo, algo fundamental. Otra decisión importante es la puesta en marcha del polígono con una atractiva oferta de suelo industrial. Luchamos por las mejoras en las zonas rurales, infraestructuras y comunicaciones. También el municipio de Salas se conoce más en el exterior lo cual genera oportunidades.

–Muchos proyectos municipales dependen de ayudas externas. ¿Qué fondos o inversiones ha conseguido atraer el Ayuntamiento en los últimos años?

–Hemos conseguido fondos europeos, subvenciones y ayudas. Anualmente tramitamos muchos fondos. Estamos ejecutando el plan de dinamización turística del Camino de Santiago con algo más de un millón de euros. También hemos conseguido los fondos de transición justa, medio millón de euros para la rehabilitación de la escuela de 0 a3 años. Hemos también conseguido algo más de 250.000 euros para el futuro polígono industrial, el desarrollo de la tramitación y todas esas cuestiones. Estamos yendo a fondos como las subvenciones y ayudas de Cadasa, o de talleres de empleo y escuelas taller. Ejecutamos sobre 400.000 euros al año en esos programas. Conseguimos muchos fondos, pero después al final también hay que ir ejecutándolos y justificándolos y todo eso es complicado. Nos abrimos a todo aquello que es viable y positivo para el municipio.

–Ganar población sigue siendo un reto...

–Antes de intentar atraer a más gente debemos retener a los jóvenes. Queremos hacer atractivo el municipio para que no se vayan y después ser interesantes para nuevos pobladores. Lo elemental es el empleo y la actividad económica. Cerramos 2025 con 27 habitantes mas, eso es gracias a la actividad que se genera en Salas. Es clave dar los servicios que todo ciudadano necesita, y las comunicaciones por carretera. Tenemos que acabar ese tramo Cornellana-Zorrina y llegar a la Espina con doble vía, es fundamental, igual que mejorar los servicios de conexiones a internet y telefonía.

–El patrimonio histórico y el Camino de Santiago atraviesan el concejo. ¿Se está aprovechando realmente ese potencial turístico?

–El camino de Santiago es fundamental para nosotros. En los últimos años el turismo ha crecido y tenemos datos históricos. Ese crecimiento es fundamental para la economía del concejo.

–Si mira a los próximos dos o tres años, ¿qué le gustaría que cambiara o avanzara de forma clara en Salas?

–Me gustaría que creciéramos, ver exponencialmente en el desarrollo de ese futuro polígono industrial con empresas, con actividad económica y con empleo y también estamos trabajando en intentar cambiar en algunas zonas el Plan general y crecer en vivienda para poder ofrecer vivienda a nuevos pobladores.