¿No tienes planes para este fin de semana? Atento a estas actividades que se celebrarán en Salas

Pasada apenas una semana desde la celebración de la 17.ª edición del rally Solo Escort de Cornellana, el concejo de Salas se vuelve a preparar para un fin de semana lleno de actividad. En dos jornadas, hoy y mañana, domingo, la capital del concejo acogerá dos actividades que harán las delicias de los más pequeños y de las personas más competitivas del concejo.

La gran cita deportiva será mañana, domingo 15 de marzo. A las 11.00 horas dará comienzo la segunda edición del Laser Run de Salas, cita organizada por la Federación de Pentatlón Moderno del Principado. Este miércoles tuvo lugar la presentación en el Ayuntamiento, a la cual asistieron el alcalde y la concejala de Deporte de Salas, Sergio Hidalgo y Sonia García; el presidente de la Federación, Ángel Fernández; y la campeona mundial, Natalia Santa Bárbara.

La actividad, tal y como se detalló, es de carácter gratuito y está abierta a participantes de todas las edades, que contarán con diferentes categorías. Para participar se realizarán préstamos de las pistolas láser. Esta actividad, además, se encuentra enmarcada en una iniciativa para fomentar el deporte femenino en núcleos rurales como es el caso del concejo de Salas.

Una gran batalla de pistolas de juguete

Además, esta mañana de sábado los más jóvenes del concejo estarán citados en el polideportivo de Salas para asistir a la actividad organizada por la escuela de karate Joel de Pravia. Se trata de "Batalla de pistolas nerf", en la cual, mediante pistolas de juguete equipadas con "dardos", los participantes tratarán de imponerse al resto de competidores. Para participar será obligatorio hacer uso de gafas de protección.

El precio para participar va desde los 10 euros por una hora hasta los 20 por cuatro horas. También se podrán disputar dos horas por 15 euros o tres horas por 18 euros. La fecha límite establecida por la organización para el pago se estableció el jueves 12. Sin embargo, para aquellas personas que lo realice posteriormente, deberán abonar 5 euros extra y podrán realizarlo tanto por Bizum como por transferencia bancaria al teléfono y la cuenta que se muestra en el documento de inscripción que el Ayuntamiento de Salas ha publicado en sus redes sociales.

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Esta batalla de pistolas de juguete arrancará a las 10.00 y se alargará hasta las 14.00 horas. Entre medias se hará un descanso al mediodía para comer.