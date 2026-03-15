Los Pueblos Mágicos se reúnen en Salas y analizan retos: escasez de vivienda, financiación local, burocracia o subvenciones

La organización sin ánimo de lucro Pueblos Mágicos de España ha celebrado la tercera asamblea de su consejo asesor en Salas, donde se han reunido 15 pueblos mágicos de España y los ocho de Asturias (Cangas de Onís, Cecos, San Esteban, Castropol, Luarca, Taramundi, Allande y Salas). Una cita que ha servido para hacer balance de la iniciativa, identificar problemáticas comunes para intentar buscar soluciones, además de hablar de las buenas práctica y novedades en los próximos meses.

La falta de financiación municipal, de vivienda, la excesiva burocracia y el acceso a subvenciones fueron algunas de las problemáticas que se abordaron en la reunión por ser comunes a la mayoría de los Pueblos Mágicos de España. También se abordaron temas internos para mejorar el funcionamiento de la asociación.

Intervención de Alejandro Bermúdez en la reunión. / Cedida a LNE

Además, hubo tiempo para mostrar todo lo que ofrece el concejo. "Los asistentes han podido visitar diferentes puntos de interés del concejo, como el Monasterio de Cornellana, la ermita del Viso", subraya el concejal de Turismo, Alejandro Bermúdez. Unas actividades que valoró el presidente de la asociación Francisco Martín: "Hemos podido disfrutar de la gastronomía y patrimonio de Salas y también escuchar música tradicional y folclore".

Noticias relacionadas

"Para el Ayuntamiento de Salas tener un evento de este calibre es muy importante, ya que viene a confirmar todo el trabajo que se está realizando por la promoción turística el concejo, es un orgullo poder compartir todo lo que tiene nuestro municipio con el resto de localidades españolas de la red", destaca Bermúdez.