Dos empates y una victoria: saldo de la última jornada de fútbol regional en Salas
El Cornellana, que firmó un 1-0 frente a La Caridad, sigue líder con 56 puntos, mientras que el Salas está en cuarta posición y La Espina undécimo
Dos empates y una victoria. Es el balance de la última jornada de fútbol en el concejo. Los de Cornellana firmaron la única victoria de la jornada y siguen líderes de la tabla con 56 puntos. En cuarta posición, en puestos de promoción, está el Salas, que suma 48 puntos, mientras que los de La Espina se sitúan en el puesto undécimo con 22 puntos.
"La del domingo fue una victoria tan importante como ajustada. La Caridad es un equipo duro, que compite muy bien los partidos, que también está acostumbrado a campo de hierba natural, y nos puso las cosas muy complicadas", resume el presidente del Cornellana, Michel Prieto. Apunta que los suyos fueron superiores en la primera parte, pero no fueron capaces de materializar los goles y se fueron al descanso con empate a cero.
"Minutos de miedo"
En la segunda parte el partido se niveló, señala Prieto, que lamenta que no fueran capaces de meter el gol. Finalmente, gracias a un penalty que anotó César, lograron el 1-0. "Los últimos minutos nos metieron el miedo en el cuerpo a base de saques de esquina y faltas laterales, pero el resultado ya no se movió y conseguimos otra importante victoria que nos acerca un poco mas a nuestro objetivo que no es otro que el ascenso directo", señala el presidente del Club, sabedor de que no pueden cometer errores. Por eso, la semana que viene ante el Llaranes en La Toba, no hay otro objetivo que la victoria.
Por su parte, el Salas empató a unos frente al Versalles. "Partido muy igualado entre dos de los mejores equipos de la categoría. Sabíamos lo que conlleva jugar en La Toba, pero veníamos preparados e hicimos un partido muy serio. Fue un encuentro con mucha intensidad en el que podríamos habernos llevado más premio, pero nos vamos muy orgullosos del equipo", señala el entrenador del conjunto salense, Roberto Balsera.
El segundo empate de la jornada fue el de La Espina que terminó 2-2 frente a Los Campos en casa. "Punto de casta y remontada de mérito en un encuentro en el que supimos reaccionar y volvimos a reivindicar el Nuevo Ranón como territorio hostil para los de arriba", celebran los de La Espina.
El club señala que el partido comenzó "espeso y con poca fluidez", pero lograron poco a poco "ganar presencia". El partido se fue al descanso con un 1-1. En la segunda parte marcaron pronto los visitantes, pero los de La Espina lograron reponerse gracias al "calor de la grada".
La Unión Deportiva La Espina celebran su séptima jornada consecutiva sin una derrota y defienden "el gran momento del equipo y la fortaleza de un feudo que no defrauda".
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