"Es impresionante la riqueza patrimonial de Salas", señala Juan Ramón Fuentes, autor de la guía del Ridea sobre el concejo

El docente e investigador Juan Ramón Fuentes firma la guía de Salas dentro de la colección "Asturias concejo a concejo" del Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea). El trabajo, el número trigésimo primero de esta colección, realiza un completo repaso del municipio, desde la Prehistoria hasta la actualidad. "Es impresionante la riqueza patrimonial del concejo, es algo que sorprende. Este trabajo me ha satisfecho muchísimo", defiende el autor.

El presidente del Ridea, Ramón Rodríguez, asistió a la presentación del evento, que tuvo lugar en la casa de cultura "Juan Velarde Fuertes". "Es una de las colecciones más preciadas del Ridea", señaló Rodríguez, que estuvo acompañado por el vicepresidente y coordinador de estas publicaciones, Andrés Martínez. Por su parte, el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, agradeció el trabajo: "Es una guía muy completa, un trabajo impresionante que agradecemos al Ridea".

Un momento de la presentación. / Ayuntamiento de Salas

"Casualidades de la vida"

El autor empezó su intervención aclarando sus vínculos con el concejo. "¿Qué pinto yo aquí? Pues es fruto de estas casualidades y causalidades de la vida que hacen que los caminos se encuentren", señaló a LA NUEVA ESPAÑA. Fuentes (Madrid, 1969) es vecino de Avilés y da clase en el instituto Carreño Miranda, sin embargo su amistad con el párroco de Cornellana, Arturo García, propició que se hiciese cargo de dos trabajos en torno al cenobio milenario: "Breviario del Real Monasterio de San Salvador de Cornellana" y "Cornellana en el catastro del Marqués de la Ensenada". Por eso, conociendo estas dos publicaciones y tras firmar la guía de Illas, el Ridea le propuso esta nueva aventura.

"Acepté con muchísimo gusto y la verdad es que ha sido una experiencia muy gratificante porque Salas es un concejo riquísimo tanto a nivel de patrimonio natural como cultural", apunta sobre este trabajo en el que ha invertido más de un año. Deja claro que esta guía de Salas no es "una guía turística al uso, sino un libro científico". Un trabajo para conocer Salas desde muy diversos puntos de vista, empezando por la geografía y terminando por su cartografía a través de 197 páginas.

Más de 17.000 habitantes en el siglo XX

Juan Ramón Fuentes explica que en el capítulo dedicado a la geografía hay datos variados como el clima o la riqueza acuífera de un concejo que a principios del siglo XX llegó a superar los 17.000 habitantes y que cayó hasta los casi 4.800 actuales. "Salas responde al perfil de concejo rural donde la agricultura y la ganadería han sido las actividades principales y donde actualmente el sector terciario ocupa a más de la mitad de la población", apunta.

En cuanto a la historia, el concejo cuenta con hitos destacados como la fundación del monasterio de Cornellana en el siglo XI o la obtención de la Carta Puebla para la villa de Salas a finales del siglo XIII. La historia migratoria de Salas también merece mención, entre otros asuntos.

La casa de cultura, llena durante la presentación de la guía. / Ayuntamiento de Salas

Del campanu a los hórreos

El autor destaca también el patrimonio "brutal" con el que cuenta el concejo y que hoy atrae a turistas, muchos de ellas peregrinos del Camino de Santiago que atraviesa el concejo. En el capítulo etnográfico no podía faltar la tradición en torno al campanu.

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A juicio de Fuentes, también merece destacar la elevada presencia de hórreos y paneras en el concejo: "Hay un censo con fecha de 2006 que incluye casi 1.400 edificaciones de este tipo, un dato que llama mucho la atención". Las variadas y numerosas rutas del concejo figuran al final de la guía, junto a la cartografía de este municipio de 227 kilómetros cuadrados.