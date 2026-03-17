Lucía Álvarez, cofundadora de la hamburguesería asturiana elegida mejor cadena de España: "Empezamos con una foodtruck como pasatiempo para poder costear la vida en Madrid, donde estudiábamos"

La hamburguesería asturiana Berty’s Burger, con sede en La Espina (Salas), ha sido reconocida como Mejor Cadena de Hamburguesas de España en el VI Campeonato de España de Hamburguesas, uno de los certámenes más importantes del sector a nivel nacional. Su historia comenzó en 2016 con un pequeño food truck en Asturias. Desde entonces, el proyecto ha crecido de forma constante, manteniendo siempre la misma filosofía: demostrar que una hamburguesa puede convertirse en una experiencia gastronómica completa.

La pareja asturiana conformada por Lucía Álvarez (de Oviedo) y Alberto García (de Salas), ha convertido lo que empezó como un simple pasatiempo para pagarse los estudios en Madrid en una de las cadenas de hamburguesas más prometedoras del momento. Inspirados por un viaje a Nueva York, donde descubrieron el potencial de las hamburgueserías modernas, decidieron lanzar su propio negocio al regresar a España. Lo que comenzó como una pequeña aventura emprendedora ha crecido a gran velocidad: en menos de tres años han abierto nueve locales por el norte de España y han logrado posicionarse como una referencia entre los amantes de las hamburguesas.

La propuesta de la marca se basa en carnes premium cocinadas en horno Josper, una técnica que aporta un sabor intenso y característico a cada burger. A ello se suma un enfoque poco habitual en el sector: maridar hamburguesas con vino, una apuesta que busca elevar la experiencia más allá del concepto tradicional de hamburguesería.

Lucía Álvarez, cofundadora de Berty's Burger / Berty's Burger

¿Qué significa para Berty’s Burger haber sido elegida Mejor Cadena de Hamburguesas de España en esta edición del Campeonato?

Es todo un orgullo y un honor. Significa un reconocimiento a todo el esfuerzo y sacrificio que hemos hecho durante estos casi seis años que llevamos con la marca.

¿Qué les diferencia de otras cadenas?

Nuestra mayor diferencia es la calidad del producto. Trabajamos con muy buenos ingredientes. También los clientes nos distinguen gracias a la decoración tan singular de nuestros restaurantes y a las experiencias que ofrecemos en los distintos locales, como las hamburguesas terminadas en mesa.

Todo empezó en 2016 con un food truck en Asturias. ¿Cómo recuerdan aquellos primeros días del proyecto?

Recuerdo los comienzos bastante duros. Por aquel entonces estábamos estudiando el máster en Madrid. Empezamos como un pasatiempo para poder ganar el dinero suficiente para mantenernos en la capital. Al principio, en los primeros eventos no vendías lo esperado. Sin embargo, al terminar el verano vendimos mucho. Ya a partir de ahí todo fue creciendo.

¿En qué momento se dieron cuenta de que el concepto tenía potencial para crecer?

En el momento en el que la gente nos preguntaba en los food trucks si teníamos restaurantes propios. Locales físicos donde probar nuestras hamburguesas. Tras la gran demanda de nuestros clientes, empezamos a plantearnos la necesidad de montar un restaurante en Asturias. El concepto de hamburguesas gourmet por aquel entonces era bastante pionero porque no había casi hamburgueserías de nuestro estilo.

Pasar de un food truck a nueve restaurantes no es fácil. ¿Cuál ha sido el mayor reto en ese camino?

Generalmente, ha sido muy difícil. Hemos crecido en muy poco tiempo y nueve locales son muchos. El mayor reto ha sido montar nueve restaurantes en apenas tres años, además de controlar que todo saliera a la perfección en cada uno de ellos. Contamos con un equipo muy trabajador y gracias también a ellos lo hemos podido conseguir.

¿Cómo fueron las aperturas de los primeros restaurantes?

Complicados entre comillas y al mismo tiempo muy satisfactorios. Desde el primer momento en el que abrimos los primeros locales, tuvimos una acogida masiva pero no contábamos con tener tantísimos clientes. Al principio nos costaba un poco abordar tanta gente en el local. Contábamos con llenar alguna mesa de ese restaurante y tuvimos la mejor recompensa basada en la suerte y el esfuerzo. También el haber sido pioneros nos facilitó tener esa gran acogida. Fueron meses, incluso años, de mucho esfuerzo y trabajo en el local, pero muy satisfactorio porque la gente salía muy contenta. Esto nos permitía coger más fuerzas y seguir adelante.

¿Habéis tenido que renunciar a algo del espíritu inicial al crecer tanto?

No, todo sigue manteniendo exactamente la misma esencia. Es algo por lo que peleamos constantemente e intentamos que se mantenga así. La base y la esencia de Berty's tiene que ser la de los inicios. Estamos consiguiendo mantener todos esos elementos que para nosotros son importantes: la calidad de nuestros ingredientes, la decoración de los locales y la experiencia del cliente. Es primordial y no queremos que nunca desaparezca.

¿De dónde salió la idea del nombre: Berty's?

La idea del nombre del local viene del nombre mi marido: Alberto, pero todo el mundo le llama Berty. Sabíamos que teníamos que elegir un nombre claro y reconocible, que englobase un poco la esencia. Al final, aunque es verdad que el negocio lo montamos entre los dos, él fue el que lo impulsó.

¿Cuál es el origen de la pasión por las hamburguesas?

Viene de un viaje a Nueva York que hicimos en el 2014. Ahí pudimos ver food trucks con hamburguesas en cada esquina. Nos pareció un concepto muy diferente del que teníamos en España y nos llamó la atención. Al volver, en Madrid pudimos ver que empezaban los primeros mercados de ese estilo y sabíamos que era una buena oportunidad para intentar montar un negocio que a ambos nos parecía interesante. Además, desde siempre cuando viajamos probamos diferentes hamburguesas.

¿Cómo ha evolucionado el perfil de vuestro cliente desde los inicios hasta ahora?

Desde los inicios hemos tenido un público objetivo concentrado más o menos entre los 25 y 60 años. Siempre se ha mantenido más o menos en ese rango de edades. No obstante, tenemos clientela desde 16 y 18 años, gente muy joven que le gusta este tipo de hamburguesas gourmet. Incluso, también hay personas entre 70 y 80 años, que nunca en su vida han probado una hamburguesa y vienen a probarlas a nuestros locales. Es clientela que no te esperas tener y nos hace mucha ilusión.

¿Creen que en España está cambiando la percepción de la hamburguesa hacia algo más gastronómico?

Sí. La percepción de la hamburguesa es mucho más gourmet, ya no es tanto el concepto de comida rápida. Ahora la gente busca tener una pieza de carne de calidad. Antes consistían en carne, lechuga, tomate y queso. Ahora buscan tener un extra: cebolla caramelizada, salsa un poco más elaborada... El concepto ha cambiado y ha venido para quedarse.

¿Qué papel juega la innovación en su carta?

Para nosotros la innovación es fundamental. Seguimos viajando por el mundo, buscando ideas que poder incorporar a nuestros locales. Alberto y yo formamos parte del equipo de I+D. Estamos siempre probando cosas nuevas. Por supuesto, siempre manteniendo la esencia y lo tradicional, apostando por la calidad del producto. Nunca nos ha gustado incorporar salsas extrañas o crear hamburguesas demasiado sobrecargadas. La clave es que sean simples y que puedas descubrir el sabor de cada ingrediente.

Tras este reconocimiento, ¿cuáles son los próximos pasos para Berty’s Burger?

Nos gustaría seguir expandiéndonos de cara a próximos años por la zona del norte de España. No tenemos todavía en mente ciudades cerradas, pero sí que estamos en ello.

¿Plantean nuevas líneas gastronómicas o colaboraciones con chefs?

Sí que nos hemos llegado a plantear colaboraciones con chefs, aunque todavía no hemos llevado a cabo ninguna. Sería una idea bastante interesante que podría gustar.

¿Cuál es el mayor objetivo que les gustaría alcanzar en los próximos años?

El mayor objetivo es que la marca perdure en el tiempo, que todo el sacrificio y el esfuerzo siga por muchos más años manteniendo todos los estándares de calidad. Hoy en día ya existen muchísimas hamburgueserías y el sector en algún momento va a tocar fondo. Nos encantaría quedarnos muchos años más.

Si alguien aún no ha probado Berty’s Burger, ¿cómo le convencerían en una sola frase?

Al final una hamburguesa de Berty's es sinónimo de calidad, experiencia, diferenciación y frescura. Hoy en día todo el mundo busca en las hamburguesas esos atributos y nosotros los tenemos.