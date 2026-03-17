El patrimonio cultural de Salas enamora a los Pueblos Mágicos de España: "Nos dicen que hemos dejado el listón muy alto"

"Estamos muy contentos. Nos dijeron que habíamos dejado el listón muy alto. Ver la cara de felicidad de los asistentes fue una gran satisfacción". Así es como el concejal de Turismo, Nuevas Tecnologías y Desarrollo Local, Alejandro Bermúdez, resumió un fin de semana en el que Salas se convirtió en el gran anfitrión para una treintena de alcaldes y concejales de diferentes municipios de España que participaron en la Asamblea del Consejo Asesor de los Pueblos de España. Durante las tres jornadas, los asistentes visitaron varios puntos de concejo y, tal y como explicó el edil salense, todos ellos "quedaron impresionados" con el patrimonio arquitectónico de Salas.

"El nivel de los monumentos y el patrimonio arquitectónico que tenemos en el concejo hizo que todos quedasen impresionados", declaró Bermúdez, que señaló que a los alcaldes y concejales "les llamó muchísimo la atención" la cantidad de monumentos nacionales "con los que contamos en un concejo de 5.000 habitantes".

De Cornellana a El Viso

A lo largo de los tres días, la comitiva de Pueblos Mágicos de España acudieron al monasterio de San Salvador de Cornellana, pasearon por el casco histórico de Salas, visitaron el museo del prerrománico y Malleza -la pequeña Habana de Salas- y subieron a la ermita de El Viso y la cima del pico Aguión. "Les llamó poderosamente la atención el contraste entre la zona urbana y rural, el número de parroquias y de núcleos rurales, con más de 190", destacó Bermúdez.

En ese aspecto, el monasterio de San Salvador se llevó la palma de la curiosidad. Concretamente, los visitantes destacaron el "buen estado" del inmueble milenario que actualmente aguarda el inicio de la tercera fase de su rehabilitación. "Se ve que hay un trabajo detrás, con una inversión importante. Llamó la atención cómo conseguimos desde el Ayuntamiento mantener el patrimonio en tan buen estado", comentó Bermúdez, que detalló el proceso de rehabilitación y el plan de usos previsto para el monasterio. Además, también entró en juego la Fundación Valdés-Salas, cuyo patronato "ha trabajado con el Ayuntamiento para rehabilitar, entre otros, la colegiata de Salas y el mausoleo de Valdés-Salas".

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También la parcela gastronómica tuvo un gran impacto entre los visitantes, que pudieron disfrutar de los productos típicos de concejo. Entre otros, pudieron conocer las diferentes variedades de quesos y fabas que se producen en Salas y, como no podía ser de otra manera, también descubrieron los dulces locales, entre los que destacaron los carajitos y las casinitas. "Disfrutaron muchísimo de la gastronomía en los restaurantes y establecimientos de hostelería de Salas. Todo fueron felicitaciones", concluyó Bermúdez.