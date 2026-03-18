El enésimo ataque del lobo en el concejo de Salas: un ternero se recupera de las mordidas del cánido en La Sala

La Ganadería Balsera, en la aldea salense de La Sala, ha sido la última en sufrir un ataque de lobo en el concejo. El suceso tuvo lugar este martes, cuando un lobo atacó a un ternero de escasos meses, el cual sufrió mordidas en las patas traseras. Según el propietario, Jesús Balsera, el animal se encuentra actualmente con medicamentos para evitar que las heridas se infecten.

La ganadería cuenta actualmente con 21 vacas recién paridas y un toro y, según explicó, "encontramos al ternero mordido por el lobo cuando nos acercamos a ver cómo estaban". Inmediatamente, el propietario dio aviso al guarda, que acudió la misma tarde y confirmó que todo apunta a un ataque de lobo.

"A lo mejor estaba acostado solo y lo pilló despistado", comentó Balsera, que supuso que, para cuando el resto de vacas se dieron cuenta "no pudieron hacer nada". "Si un grupo de vacas tan numeroso alcanzan al lobo, se lo comen", apuntó.

En cuanto al animal herido, cuenta con varias heridas en la parte trasera de su cuerpo. Tras recibir la visita del veterinario, se encuentra con inyecciones de antibióticos para evitar que se produzca una infección en las lesiones. En caso contrario, sería posible que se procediese al sacrificio del ternero.

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Experiencia previa

No se trata del primer ataque de lobo que experimenta la ganadería salense. El pasado año, sobre estas misas fechas, un ternero ligeramente más mayor que el herido este martes, falleció a causa del ataque. Dos años atrás se repitió la situación, con otro ternero muerto por las mordeduras del lobo. "El año pasado también nos mataron a dos ovejas", puntualizó Balsera. Según explicó el propietario de la ganadería, los ataques de lobo son comunes en estas épocas del año.