Este es el plan de Caolines La Espina para ampliar su explotación de arcilla blanca en el concejo de Salas

La empresa Caolines La Espina, dedicada a la extracción de caolín (arcilla blanca) que opera en Mina Consuelo, se ha marcado como objetivo ampliar su espacio de acción. En concreto, la empresa tiene su mirada fija en la ladera El Molinón, ubicada en las inmediaciones del polígono industrial de El Zarrín y cuyo suelo no urbanizable y de interés paisajístico y forestal podía pasar a ser reconvertido en suelo no urbanizable de interés minero. La firma ha solicitado una modificación del Plan General de Ordenación de Salas (PGO) para cambiar el uso de unos terrenos que, a día de hoy, sirven de pasto para la ganadería.

Tal y como señala en su página web Dolmen Arquitectos, empresa responsable de la modificación del PGO, el Ayuntamiento de Salas "ha dado pasos para conseguir este objetivo". En concreto, Dolmen señaló que el Consistorio habría dado inicio al estudio de tramitación ambiental necesario para dar luz verde a la extracción de caolín en los terrenos de El Molinón, que ocupan aproximadamente unas 65 hectáreas.

Un trámite "habitual"

Por su parte, desde el Ayuntamiento se confirmó que la modificación del tipo de suelo de La Espina está en proceso y se recalcó que se trata de una modificación "puntual". Además, se apuntó que se trata de un trámite "habitual" en Salas al tratarse de un concejo "con muchas canteras".

Una vez estos terrenos pasasen a tener consideración de suelo de interés minero, Caolines La Espina vería ampliada su zona de acción, sumando estos a la explotación de mina Consuelo. Tal y como señalaron los arquitectos de Dolmen, se prevé que el BOPA (Boletín Oficial del Principado de Asturias) apruebe próximamente la publicación que daría inicio a la fase de consultas de expediente, la cual tendría una duración de 45 días hábiles.

Salas, concejo rico en caolín

Los concejos de Salas y Tineo cuentan con grandes yacimientos de arcillas caolinitas, la cual destaca por sus usos en el sector de los agroquímicos como parte de insecticidas o pesticidas; en industria de construcción civil mediante calcinación para producir otro mineral; la fabricación de porcelanas, vajillas y otros productos cerámicos; industria papelera; elaboración de cosméticos; o como aditivo en plásticos para mejorar su resistencia.

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Estados Unidos es el mayor productor y exportador de esta arcilla, con casi el 50 por ciento de la producción mundial. En cuanto a Europa, segundo exportador, tiene en Ucrania su gran almacén. De hecho, en 2022, casi el 80 por ciento del caolín importado en España era ucraniano, cifra que ha caído en picado desde la invasión rusa, lo que podría ser una oportunidad de oro para las empresas dedicadas a la extracción de este mineral en España, como es el caso de Caolines La Espina, la cual se mueve para dar respuesta a la demanda actual.